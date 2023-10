Tu si que vales: Dimitry finalista, polemiche su spogliarelli e percentuali Su Canale 5 una puntata ricca di emozioni e uomini mezzi nudi: volano commenti sui social, soprattutto per il bacio tra due giudici e alcune performance

La sesta puntata di Tu sì que vales è piena di sorprese, emozioni e imprevisti, ma anche carica di siparietti hot, baci altrettanto caldi e improvvisi tra giudici insospettabili ed esibizioni che rasentano il trash. Oggi però ci concentriamo perlopiù sulle polemiche nate sui social riguardo a due argomenti specifici, ma prima di addentrarci nei particolari scopriamo insieme chi è l’unico finalista della puntata di sabato 28 ottobre in onda su Canale 5.

Il finalista di Tu sì que vales

È Dimitry Politov il finalista di Tu sì que vales, l’uomo che dà vita a una performance da brividi muovendosi con grande maestria tra i due pali sul palco del reality show. Il concorrente è talmente bravo per quanto riguarda la tecnica che sembra quasi sospeso in aria quando si sorregge con il solo alluce di un piede al palo. I movimenti cambiano, ma il mix di delicatezza e sofferenza che emerge dal numero è incredibile: un’interpretazione magistrale dei suoi sentimenti. Ma il vero spettacolo lo vediamo alla fine dell’esibizione, nel momento in cui l’uomo avvicina le mani al petto, come a voler prendere due pezzi del proprio cuore. Subito dopo averle allontanate, il concorrente rappresenta con le dita della mano sinistra e della mano destra due piccoli esseri umani, per poi diminuire sempre più la distanza tra le mani e aprire i due pollici, unendoli con estrema delicatezza.

Dimitry racconta anche la storia dietro lo spettacolo che porta in scena da ben tre anni, ma di cui non ha mai spiegato il significato prima d’ora: "Ho due figli e la storia dei pali e dei piccoli esseri umani si riferisce a loro e ai due Paesi in cui vivono – uno in Russia e l’altro in Ucraina – che sono in guerra in questo momento. E poi alle madri, la mia ex moglie e la mia attuale moglie. Io sono nato in Russia ma ho vissuto in Ucraina per 12 anni. Con la mia ex moglie ho un figlio, e quando ci siamo lasciati ho trovato un’altra donna con la quale ho una figlia. Il mio sogno più grande è che un giorno possano diventare amici e finiscano di essere nemici, e che anche i due Paesi possano diventare amici. Adesso Russia e Ucraina si stanno scontrando e i bambini stanno vivendo vite diverse, separate. Alla fine, qualsiasi cosa succederà, io cercherò di stare con entrambi. Questa è la mia storia", dice il finalista mentre Gerry Scotti è in lacrime.

Le polemiche sui siparietti hot e le percentuali

A Tu sì que vales è facile ridere e commuoversi, ma è altrettanto semplice annoiarsi quando si assiste a esibizioni simili nell’arco della stessa puntata, e in quella di oggi a infastidire il pubblico è l’evidente bisogno dei concorrenti di spogliarsi sul palco per impressionare i telespettatori e la giuria, che ricordiamo essere composta da Maria De Filippi, la new entry Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Non manca infatti la polemica sul web a tale proposito, ma prima è bene ricordare di quali performance stiamo parlando. Almeno 4 numeri della serata comprendono una sorta di spogliarello: il primo è quello di Manuel e Yuri, arrivati sul palco per mostrare due stili diversi dell’arte dello strip e di certo il fisico non gli manca, tanto che Luciana Littizzetto raccoglie i vestiti dei due giovani da terra per tenerli vicino a sé. Il secondo è Sam Goodburn, il quale si presenta con una vestaglia da notte che si toglie nel corso della performance, rimanendo poi in boxer e canotta fino a quando non riesce a infilarsi i pantaloni.

Il terzo è Mauro Costantin, venuto in trasmissione per incontrare la donna di cui è innamorato: Sabrina Ferilli, con la quale ci prova spudoratamente prima dell’esibizione che lo lascia letteralmente in mutande (ma almeno lui un bel corpo ce l’ha), dicendole di apprezzare molto il suo carattere e il fisico a clessidra e donandole una rosa rossa. Daniel Oldaker è il quarto "spogliarellista" e si esibisce in un numero pensato apposta per divertire il pubblico che finisce con una doccia sexy all’acqua di anguria (una vera anguria) con addosso gli slip e basta. La polemica nasce verso la chiusura del programma, quando arriva l’ennesimo uomo pronto a levarsi ogni indumento (o quasi): su Twitter volano commenti di persone che si chiedono se questa sia una puntata dedicata solo allo strip, e in effetti tutti i torti non li hanno.

Durante la serata viene puntato il dito su un altro evento che per gli utenti social è inspiegabile: in più occasioni, quando la performance meriterebbe un bel 100%, è sempre il 99% a esprimere un giudizio positivo. Quell’1% mancante sa come si vota? Dorme durante il talent show? Si diverte a schiacciare "no"? È quello che si domandano le persone a casa. È il caso di Aurora Frisini, la 15enne che canta Eppure Sentire di Elisa usando sia la voce che la lingua dei segni per farsi comprendere dai genitori non udenti e da tutte le persone che hanno la stessa disabilità. Il suo obiettivo è quello di far capire al mondo che anche la gente con handicap ha valore. La prima volta che si esibisce raggiunge il 96% di voti, ma Maria De Filippi le dà la possibilità di ripetere la performance grazie alla sua clessidra. La volta successiva invece ottiene il 99%, perdendo così la possibilità di andare direttamente in finale. Un altro esempio è quello legato agli Urbancrew, un gruppo di acrobati che in pochi minuti sorprende tutti con uno spettacolo impressionante, salti mozzafiato e un piccolo e doloroso imprevisto: una brutta caduta di uno dei suoi componenti che però non toglie nulla alla riuscita del numero. Anche in questo caso il gruppo riceve il 99% di voti positivi, anche se per la complessità degli esercizi e la tecnica mostrata la finale era d’obbligo.

Altri eventi della puntata

Tra gli altri accadimenti inaspettati citiamo il bacio sulle labbra tra Rudy Zerbi e Gerry Scotti e la palpata al sedere di Sabrina Ferilli da parte di Luciana Littizzetto mentre le due ballano un lento. Il tutto fa parte di un gioco "hot" organizzato dalle concorrenti Margherita e Carlotta per riscoprire la bellezza di stare bene insieme; alla base di questo gioco c’è l’eliminazione di ogni tabù legato alla sessualità. Infine, Maria De Filippi propone al gruppo di professionisti Fresh ‘N’ Clean di fare uno stage come ballerini nel programma di punta di Mediaset, Amici; Giovanni Cusimano al pianoforte si arrabbia con Rudy Zerbi perché parla nonostante la richiesta di silenzio. Quindi esce dallo studio per qualche minuto e rientra grazie a Maria che si alza dalla poltrona per convincerlo a esibirsi. Ma quando il concorrente torna al suo posto, Zerbi continua a emettere rumori di vario genere apposta. Come i bambini, insomma; Danny Zzzz, l’uomo che durante un esercizio di escapologia rischia di strapparsi la lingua in due a causa di un imprevisto: "La pelle mi pizzicava mentre tentavo di scassinare i lucchetti e mi si stavano letteralmente schiacciando le dita", dice con voce e mani tremanti (per la tensione) e piene di taglietti che dimostrano la veridicità di quanto affermato; invece Sabrina Ferilli cerca di fare uno scherzo a Maria De Filippi senza riuscirci: regala a tutti i giudici un pacchetto di caramelle che afferma di aver comprato nel miglior negozio di Roma. Quando la conduttrice di Amici le chiede di mangiarne una, l’attrice mette la caramella in bocca e poi la sputa sulla propria mano appena Maria si gira per tornare al suo posto. Ad assaggiarne una è Zerbi il quale consiglia ai colleghi di buttare l’intera confezione.

