Domenica In e Da noi... A ruota libera, si riparte: da Max Giusti ai Pooh, chi ci sarà Riparte la stagione televisiva della domenica pomeriggio con due programmi di punta della Rai. Tra ospiti sensazionali e ultime conduzioni, ecco cosa aspettarci

Questa domenica tornano finalmente i talk più amati del pomeriggio, parliamo dei programmi di punta del fine settimana di Rai 1: stiamo parlando dei nuovi appuntamenti di Domenica In e Da noi…A ruota libera. Oggi 17 settembre potremo infatti tornare negli studi di due delle conduttrici più amate della domenica: Mara Venier e Francesca Fialdini, che ci faranno nuovamente compagnia con ospiti, interviste, musica e tante news interessanti. Scopriamo quindi insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti che vedremo in studio questo pomeriggio.

Da noi a ruota libera

Ormai è un vero e proprio appuntamento annuale, e anche quest’anno vedremo tornare Francesca Fialdini ad intrecciare nel suo studio le storie di volti dello spettacolo a quelli di persone comuni che raccontano la loro storia tutt’altro che comune. Tra gli ospiti già ufficializzati dall’emittente troviamo intatto il comico, attore e soprattutto conduttore Max Giusti, che è pronto a promuovere il debutto del suo nuovo programma televisivo, in partenza domani stesso nella prima serata di Rai 2: stiamo parlando di Fake show – Diffidate dalle imitazioni, un nuovo format legate all’arte delle imitazioni. Verrà dato risalto anche alla musica con la presenza di Beatrice Venezi, tra i più giovani direttori d’orchestra di tutta Europa, nonché compositrice e pianista. Vanta la pubblicazione di diversi libri, e la sua partecipazione in tutti i più grandi Festival musicali del continente. Non mancherà poi Cinzia Macchi, un’imprenditrice milanese che ha dovuto superare molte difficoltà nella vita e che con coraggio si è rialzata, iniziando a creare accessori di moda con tessuti usati o di scarto. Dando quindi una seconda vita ai tessuti, producendo circa 10 mila borse all’anno. Oggi la donna ha circa 30 collaboratrici, molte con un passato non facile, vittime di violenza. In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla "ruota" che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo.

Domenica In

Si prospetta una quindicesima stagione ricca di momenti iconici e ospiti indimenticabili per Mara Venier, e anche quest’anno, come negli ultimi sei, la conduttrice porterà il programma in vari teatri italiani: "Quest’anno cercheremo di fare una puntata ogni due mesi andando noi dal pubblico", dice Venier. Avrebbero dovuto aprire da Cesena, per omaggiare L’Emilia Romagna, ma l’impossibilità di alcuni ospiti a raggiungere il luogo ha fatto rinviare l’evento. Poi la confessione della conduttrice sul programma: "Quest’anno davvero pensavo di non farla ma poi non ho saputo dire di no. Quest’anno però sarà il mio ultimo anno e non credo che tornerò indietro. È un programma impegnativo su cui lavoro dieci mesi l’anno e forse è giusto alla mia età che io stia più vicino alla mia famiglia, che passi più tempo con mio marito Nicola". nella prima puntata Mara intervisterà Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni per una banale lite con un minorenne armato. Altri ospiti saranno I Pooh, i The Kolors, Matteo Bocelli, Carlo e Matteo Garrone con i protagonisti di Io Capitano, con cui il discorso tornerà sull’attualità dei migranti.

