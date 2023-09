Torna Bake Off su Real Time: anticipazioni e concorrenti della nuova edizione Dopo ben 10 edizioni di successo, arriva finalmente la nuova stagione dello show, ecco tutto quello che possiamo aspettarci dalla prima puntata di stasera

Cominciano a diventare numeri importanti quelli di Bake Off Italia, che dopo centinaia di ricette e preparazioni più o meno riuscite giunge finalmente alla sua undicesima edizione. Un traguardo di tutto rispetto, che sarà rispecchiato da un’edizione ed un cast non da meno, scelto accuratamente dal celebre talent show di pasticceria, che ha coinvolto il pubblico italiano sin dal suo debutto nel lontano 2013. Nuove sfide mozzafiato e momenti emozionanti ci attendono a partire da oggi stesso, vediamo quindi tutti i nuovi volti di questa edizione, e le novità che ci attendono.

Tutti i nuovi concorrenti

A competere per diventare il nuovo pasticcere amatoriale d’Italia troveremo 16 nuovi aspiranti campioni:

Aurélien: 39 anni e francese, residente a Roma da vent’anni e appassionato di dolci;

Daniela: 52 anni di Genova, aspirante pasticcera a domicilio;

Danila: 62 anni e di Montichiari (Brescia), casalinga;

Davide: 48 anni di Casier (Treviso), appassionato di musica e ballo;

Eleonora: 46 anni, della soleggiata Taranto, ha recentemente dovuto sopportare una riduzione dello stomaco;

Fabio: 38 anni, viene da Foggia ed è un ex autista di autobus;

Gabriele: 22 anni, nella vita studia Ingegneria biomedica a Pisa;

Giovanni: 29 anni, viene da Milano, impiegato in un’azienda diagnostica;

Giovina: 31 anni, da Trento, lavora in un’azienda pubblica, originaria di Siracusa;

Irene: 31 anni, Milanese, consulente manageriale, appassionata di pasticceria, yoga e lettura;

Karina: 40 anni e di Varese, nata a Città del Messico;

Maurizio: 49enne di Nola (NA), impiegato in un’azienda di ingegneria informatica;

Riccardo: 27 anni di Pescantina (VR), perito chimico;

Roberta: 38 anni di Milazzo, insegnante;

Tommaso: 24 anni, e viene da Cesena, collaboratore universitario e appassionato di cultura giapponese;

Xi: 22 anni, di Legnano, ma originaria della Cina.

I giudici e le anticipazioni

Il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, torna da oggi 8 settembre in prima serata su Real Time e in contemporanea su Nove, condotto sempre da Benedetta Parodi, e con il trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Lo show sarà lungo 15 puntate, ognuna caratterizzata dalle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e la prova sorpresa. Il sogno sarà il tema di fondo di questa nuova edizione, con tutti gli aspiranti pasticceri che non vedono l’orma di trasformare il loro sogno in realtà. Il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore.

