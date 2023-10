Tiziano Ferro racconta la verità sul divorzio da Victor: “Per salvare i miei figli” In occasione dell’uscita del suo nuovo libro “La felicità al principio” il cantante ha svelato di essersi separato burrascosamente anche per amore dei figli

Con la pubblicazione del nuovo libro "La felicità al principio", per Tiziano Ferro si chiude un’altra importante fase della propria vita e della propria carriera e si inizia a guardare a un nuovo futuro. Il cantante di Latina arriva infatti da un burrascoso divorzio (ancora in corso) dall’ex compagno Victor Allen, il manager di marketing con cui è stato insieme per ben 7 anni, 4 dei quali di matrimonio. Una separazione dolorosa e complicata che, come svelato da Tiziano Ferro, è arrivata anche e soprattutto per "salvare" i propri figli da una situazione che rischiava di precipitare ulteriormente. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha infatti rivelato tutta la verità sul suo recente divorzio. Scopriamo cosa ha detto.

Tiziano Ferro, la verità sul divorzio

Intervistato in occasione dell’uscita del suo libro "La felicità al principio", Tiziano Ferro ha raccontato al Corriere alcuni importanti retroscena riguardanti la sua recente separazione da Victor. Il suo terzo romanzo autobiografico parla infatti di una sorta di terza fase della sua vita e della sua carriera, caratterizzata soprattutto dalla paternità, attraverso il protagonista Angelo Galassi. Margherita e Andres infatti cambiato radicalmente la vita del cantante, dal loro arrivo fino al recente e burrascoso divorzio dall’ex compagno ("ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta").

Tiziano Ferro ha infatti rivendicato la sua scelta di separarsi da Victor anche e soprattutto per "salvare" i propri figli da una situazione pericolosa. Il cantante ha voluto invertire la rotta rispetto a tutte quelle coppie di vecchie generazioni che per anni hanno rifiutato la possibilità di divorziare per salvaguardare una presunta felicità dei bambini: "C’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il ‘bene dei figli’, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini".

L’impossibilità di portare i bambini in Italia

Con il divorzio ancora in corso, Tiziano Ferro in questo momento si trova a Los Angeles e non può rientrare in Italia, perlomeno non con i suoi bambini: "Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me".

