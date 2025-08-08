Trova nel Magazine
Libero Magazine

The Paper, Sabrina Impacciatore nel trailer del 'sequel' di The Office è un’aspirante giornalista tra risate e caos

Nel trailer di The Paper, Sabrina Impacciatore veste i panni di una reporter alle prime armi, pronta a salvare un quotidiano in crisi tra gag e colpi di scena.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’attesissimo spin-off di The Office, intitolato The Paper, arriverà a breve in televisione. Questa nuova serie porterà gli spettatori dietro le quinte del vivace mondo dell’editoria, popolato da personaggi che saranno protagonisti di divertenti avventure. Questa volta, però, la missione sarà più ardua: rimettere in piedi la redazione di un giornale ormai in declino. The Paper debutterà il 4 settembre 2025 con i primi quattro episodi, in contemporanea con l’uscita del numero cartaceo del Toledo Truth Teller, il quotidiano immaginario al centro del nuovo mockumentary ambientato sul posto di lavoro. Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il trailer in cui appare anche Sabrina Impacciatore nel ruolo di un’aspirante giornalista. Vediamo tutti i dettagli.

Sabrina Impacciatore nel trailer di The Paper: risate e tanto divertimento

Eh sì, Sabrina Impacciatore si fa sempre più Hollywoodiana: non solo sarà accanto a Scorsese in un film evento, ma sarà anche una delle protagoniste della serie The Paper, di cui è stato condiviso il trailer di recente. Ma andiamo con ordine. La nuova e super attesa serie, ideata da Greg Daniels e Michael Koman come progetto "sequel" di The Office, debutterà il 4 settembre. La prima stagione inizierà con quattro episodi, seguiti da un’uscita settimanale fino al 25 settembre. Ambientata nello stesso universo di Dunder Mifflin, il trailer mostra la troupe del documentario di The Office mentre cerca un nuovo soggetto e si ritrova a raccontare il tentativo di salvare il quotidiano The Truth Teller a Toledo. Inoltre, il video presenta Sabrina Impacciatore nei panni di un’aspirante giornalista che comincia la sua carriera sotto la supervisione di Ned Sampson, il direttore interpretato da Domhnall Gleeson. Alla regia, oltre a Daniels, figurano Ken Kwapis, Yana Gorskaya, Paul Lieberstein, Tazbah Chavez, Jason Woliner, Jennifer Celotta, Matt Sohn, Dave Rogers e Jeff Blitz.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il cast di The Paper

Nel cast, quindi, troviamo: Sabrina Impacciatore (aspirante giornalista), Domhnall Gleeson (direttore Ned Sampson), Oscar Nuñez (Oscar Martinez), Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key. Le guest star includono Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson e Nancy Lenehan. Oltre a Daniels e Koman, la produzione vede coinvolti Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman, Banijay Americas e Universal Studio Group.

Dove vedere in streaming The Paper (e The Office)

Come vi abbiamo già spiegato prima, negli Stati Uniti, i primi quattro episodi dello spin-off escono il 4 settembre, seguiti da due a settimana fino al 25 settembre. In Italia non ci sono ancora conferme ufficiali, ma di solito le serie Peacock arrivano su NOW con un po’ di ritardo. Intanto, The Office è disponibile in streaming su Prime Video e Netflix.

Potrebbe interessarti anche

the paper spinoff the office uscita

The Paper, l'esplosivo spin-off di The Office: la data di uscita svelata con un video che fa impazzire i fan

The Paper, l'attesissimo spin-off di The Office, debutta a settembre: una nuova sfid...
Sabrina Impacciatore nel cast del film di Scorsese In the hand of Dante

Sabrina Impacciatore sempre più star di Hollywood: sarà al fianco di Scorsese in un film evento

Sabrina Impacciatore ottiene un altro importante ruolo in una produzione Hollywoodia...
NCIS: Tony & Ziva, il nuovo trailer e la data d'uscita della serie

Tony e Ziva rischiano tutto nel nuovo spin-off di NCIS: il trailer annuncia colpi di scena

NCIS: Tony & Ziva farà il suo debutto a settembre su Paramount+ e un nuovo trailer s...
The Twisted Tale of Amanda Knox, pubblicato il trailer della serie Disney+

The Twisted Tale of Amanda Knox, l’incubo arriva su Disney+: il trailer della serie che riapre il caso Meredith Kercher

La serie The Twisted Tale of Amanda Knox debutta il 20 agosto su Disney+: nel traile...
Johnny Depp protagonista nel primo trailer del film Hyde

Johnny Depp è irriconoscibile ed inquietante nei panni di Mr. Hyde: il trailer

Johnny Depp torna protagonista, stavolta nei panni del folle ed inquietante Mr. Hyde...
The Conjuring - Il Rito Finale, il nuovo trailer del film è agghiacciante

The Conjuring - Il Rito Finale: nel trailer i Warren tornano con un caso da incubo che scuote le fondamenta del paranormale

Il nuovo trailer svela un horror intenso: i coniugi Warren affrontano un terrore leg...
Peacemaker 2, il trailer della seconda stagione mostra connessioni con Superman di James Gunn

Peacemaker 2, il trailer bomba svela John Cena più dark e intrecci segreti con Superman: DC cambia rotta

John Cena torna in azione in Peacemaker 2: il trailer svela legami chiave con Superm...
Avatar fuoco e cenere trailer e data d'uscita del film

Avatar 3: Fuoco e Cenere, nemici ovunque nel primo spettacolare trailer del film

Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della saga di James Cameron, ...
Five Nights at Freddy's 2, nel trailer del sequel sono presenti riferimenti ai videogiochi

Five Nights at Freddy’s 2, il trailer nasconde 5 chicche dai giochi: ma il vero brivido è la reunion cult di Scream

Five Nights at Freddy's 2 omaggia i fan con dettagli presi dai videogiochi, ma a far...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Sabrina Scampini

Sabrina Scampini
Justin Timberlake

Justin Timberlake
Sal Da Vinci

Sal Da Vinci
Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963