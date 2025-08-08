The Paper, Sabrina Impacciatore nel trailer del 'sequel' di The Office è un’aspirante giornalista tra risate e caos Nel trailer di The Paper, Sabrina Impacciatore veste i panni di una reporter alle prime armi, pronta a salvare un quotidiano in crisi tra gag e colpi di scena.

L’attesissimo spin-off di The Office, intitolato The Paper, arriverà a breve in televisione. Questa nuova serie porterà gli spettatori dietro le quinte del vivace mondo dell’editoria, popolato da personaggi che saranno protagonisti di divertenti avventure. Questa volta, però, la missione sarà più ardua: rimettere in piedi la redazione di un giornale ormai in declino. The Paper debutterà il 4 settembre 2025 con i primi quattro episodi, in contemporanea con l’uscita del numero cartaceo del Toledo Truth Teller, il quotidiano immaginario al centro del nuovo mockumentary ambientato sul posto di lavoro. Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il trailer in cui appare anche Sabrina Impacciatore nel ruolo di un’aspirante giornalista. Vediamo tutti i dettagli.

Sabrina Impacciatore nel trailer di The Paper: risate e tanto divertimento

Eh sì, Sabrina Impacciatore si fa sempre più Hollywoodiana: non solo sarà accanto a Scorsese in un film evento, ma sarà anche una delle protagoniste della serie The Paper, di cui è stato condiviso il trailer di recente. Ma andiamo con ordine. La nuova e super attesa serie, ideata da Greg Daniels e Michael Koman come progetto "sequel" di The Office, debutterà il 4 settembre. La prima stagione inizierà con quattro episodi, seguiti da un’uscita settimanale fino al 25 settembre. Ambientata nello stesso universo di Dunder Mifflin, il trailer mostra la troupe del documentario di The Office mentre cerca un nuovo soggetto e si ritrova a raccontare il tentativo di salvare il quotidiano The Truth Teller a Toledo. Inoltre, il video presenta Sabrina Impacciatore nei panni di un’aspirante giornalista che comincia la sua carriera sotto la supervisione di Ned Sampson, il direttore interpretato da Domhnall Gleeson. Alla regia, oltre a Daniels, figurano Ken Kwapis, Yana Gorskaya, Paul Lieberstein, Tazbah Chavez, Jason Woliner, Jennifer Celotta, Matt Sohn, Dave Rogers e Jeff Blitz.

Il cast di The Paper

Nel cast, quindi, troviamo: Sabrina Impacciatore (aspirante giornalista), Domhnall Gleeson (direttore Ned Sampson), Oscar Nuñez (Oscar Martinez), Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key. Le guest star includono Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson e Nancy Lenehan. Oltre a Daniels e Koman, la produzione vede coinvolti Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman, Banijay Americas e Universal Studio Group.

Dove vedere in streaming The Paper (e The Office)

Come vi abbiamo già spiegato prima, negli Stati Uniti, i primi quattro episodi dello spin-off escono il 4 settembre, seguiti da due a settimana fino al 25 settembre. In Italia non ci sono ancora conferme ufficiali, ma di solito le serie Peacock arrivano su NOW con un po’ di ritardo. Intanto, The Office è disponibile in streaming su Prime Video e Netflix.

