Fonte: Mediaset Infinity

3 /5

La nuova crisi di Jasmine Carrisi

La puntata di ieri sera ha visto Jasmine e Pierangelo scontrarsi con le sorelle Testa a causa di un accordo non rispettato. La mattina successiva, Jasmine ripensa a quanto accaduto mentre Laura, spettatrice silenziosa del conflitto, esprime la propria opinione. La donna offre il suo completo supporto a Jasmine, facendole i complimenti per come ha gestito la situazione. La tranquillizza, il pubblico a casa si rende conto dell'incoerenza di alcuni concorrenti. Jasmine, amareggiata, non capisce perché sia stata definita viziata. Forse a causa di una mancanza di dialogo? Tuttavia, la giovane non si sarebbe tirata indietro davanti a un eventuale confronto, ma nessuno è andata da lei per chiarire. "Preferisco sembrare viziata, piuttosto che sleale" afferma Jasmine. Laura consiglia di non giudicare i concorrenti come persone ma di attenersi solamente alle dinamiche di gioco. Alla fine la giovane cantante da ragione alla donna.