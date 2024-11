Don Matteo 14, Terence Hill (forse) torna a Spoleto e sorprende Cecchini: anticipazioni quinta puntata Questa sera, 21 novembre, la fiction più amata di Rai 1 torna in onda dopo lo stop della scorsa settimana. Le anticipazioni lasciano intravedere un clamoroso ritorno.

Torna stasera, giovedì 21 novembre, dopo una settimana di stop a causa della partita tra Belgio e Italia, Don Matteo 14, la seguitissima fiction di Rai 1 con Raoul Bova e Nino Frassica, rispettivamente nei panni di Don Massimo e del maresciallo Nino Cecchini. Nel cast anche Nathalie Guetta che interpreta la perpetua Natalina Diotallevi e Francesco Scali (Pippo). La settimana scorsa la serie TV sarebbe dovuta andare in onda di martedì, ma poi la Rai ha optato per far saltare di una settimana la programmazione di Don Matteo 14. Le avventure in quel di Spoleto proseguiranno quindi ogni giovedì fino alla fine di dicembre 2024. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera.

Don Matteo 14, anticipazioni di stasera (giovedì 21 novembre 2024)

Stasera a Don Matteo vedremo il capitano Martini persuaso dall’idea che Giulia in segreto stia ancora aiutando suo marito in carcere. Quindi cerca di farla ragionare. Nel frattempo Vittoria, la sua ex fidanzata, si sta per sposare con un altro ma il futuro sposo viene arrestato a pochi minuti dalle nozze. La donna è felice e non vede l’ora di pronunciare il fatidico ‘sì’, pronta a vivere questo momento nuovo e bellissimo della sua vita, ma dovrà arrendersi di fronte all’evidenza del suo fidanzato che finirà in manette. A questo punto il suo ex, Diego Martini, non potrà nascondere la sua gioia nel vedere che la donna amata non sposa il rivale. Infatti lui nutre ancora un forte sentimento per Vittoria che non riesce più a tener per sé.

Don Matteo torna per il maresciallo Cecchini? Cosa farà Terence Hil

Nelle anticipazioni di Don Matteo 14 vedremo anche che il maresciallo Cecchini sta per compiere gli anni e lo stesso personaggio interpretato da Nino Frassica verrà a conoscenza del fatto che gli altri colleghi e amici gli stanno organizzando una festa a sorpresa. Tra gli invitati a questo evento potrebbe esserci anche un suo vecchio e carissimo amico, Don Matteo, il mitico personaggio che dà il nome alla serie e che è stato interpretato per anni dall’attore Terence Hill. Infatti, nel trailer della puntata il maresciallo Nino Cecchini vedrà per le strade di Spoleto e in diverse occasioni proprio la sagoma del sacerdote mentre attraversa la città in bicicletta, proprio come era solito fare negli anni in cui era il protagonista indiscusso della serie, finendo col convincersi che il suo vecchio amico è tornato per partecipare alla festa organizzata in suo onore. Sarà proprio lui? Oppure sarà qualcuno di molto simile a Terence Hill che farà cadere il Maresciallo Cecchini in uno dei suoi soliti equivoci?

Detto che tutto può essere fino alla messa in onda della puntata, appare poco probabile che il gran ritorno di Terence Hill nella ‘sua’ fiction – seppur per un unico episodio – sia rimasto coperto dal giorno delle riprese (iniziate a giugno 2023) fino a oggi, anche in virtù del fatto che i set esterni a Spoleto sono sempre affollatissime di fan della serie, quindi la presenza dell’attore certamente sarebbe stata notata. Va anche ricordato, però, che Terence Hill si è lasciato bene con i produttori della serie e che – con un pizzico di strategia e organizzazione – sarebbe fattibile organizzare una manciata di ciak lontano da occhi indiscreti. Dunque, non resta che attendere la messa in onda della puntata di stasera per capire qual è la verità.

Quando e dove va in onda Don Matteo 14

Don Matteo 14 andrà in onda su Rai 1 stasera in tv, giovedì 21 novembre, a partire dalle ore 21:30, subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Inoltre viene trasmesso ogni giovedì e la visione di questo programma è possibile anche attraverso la piattaforma di RaiPlay in streaming sia on demand che in diretta.

