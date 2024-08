Temptation Island, voci di ritorno di fiamma improvviso tra Martina e Raul: le foto sospette Possibile che dopo la tempesta e gli attacchi reciproci delle ultime settimane, la coppia di Temptation sia tornata insieme? Quanto c'è di vero e perché

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Questa stagione di Temptation Island ha mietuto molte vittime. Tra queste figura sicuramente la coppia composta inizialmente da Martina e Raul: lei lamentava la troppa gelosia di lui, e il ragazzo l’eccessiva libertà di lei. Alla fine dal programma ne sono usciti separati e con dei tentatori. E dopo una serie di attacchi social reciproci, sembra che i fan della coppia siano convinti ci sia stato un riavvicinamento, grazie ad un indizio difficile da ignorare.

Le voci del ritorno di fiamma tra Martina e Raul

Nonostante la guerra che imperversava fino a solo qualche giorno fa tra i due ex, sembra che ci sia del sereno ora. Che Martina e Raul si siano sentiti per chiarire e sia scoppiato di nuovo qualcosa? Potrebbe essere. Come riportato dal sito Webboh infatti, Raul ha pubblicato di recente degli scatti da Mykonos, condividendo in particolare una storia con delle foto a bordo piscina. La cosa interessante è pero che quella stessa piscina sarebbe stata vista nelle stesse storie di un’altra persona, molto vicina alla ex di Raul: Francesco De Ioannon, cioè niente meno che il fratello di Martina. Una stranissima casualità. Ma in realtà non è finita qui, ci sarebbe un altro dettaglio ad aver fatto drizzare le antenne dei fan. I due ragazzi avrebbero infatti trascorso una serata, non è chiaro se la stessa o meno, nella medesima discoteca celebre meta turistica. Come se non bastasse, Martina avrebbe annunciato che anche lei partirà presto per Mykonos. Cosa bolle in pentola? Possibile che i due siano già tornati insieme?

I recenti litigi e le possibilità di riappacificazione

Nonostante tutti questi indizi sembra difficile che tra Raul e Martina si possa essere riaccesa adesso la fiamma. Solo alcuni giorni fa il ragazzo era parso molto felice mentre baciava in discoteca la sua nuova fiamma, e la ex aveva commentato quanto successo definendo il gesto volgare, e sottolineando che lei, con il suo tentatore Carlo, non ha mai fatto niente di questo tipo. Allo stesso tempo Raul era parso molto risentito da quanto dichiarato dalla giovane tanto da sentenziare sulla sua uscita dicendo: "Nella vita è sempre stato così: chi fa figuracce cerca di dare spiegazioni e di giustificarsi. Chi invece sta sereno se la ride e si gode i risultati. Il problema è che le parole buttate lì a tempo perso se le porta via il vento, mentre le figure di mer*a sono eterne". Insomma le prospettive per una riappacificazione immediata non sono delle migliori, ma d’altra parte non si può ignorare questi indizi sospetti.

Potrebbe interessarti anche