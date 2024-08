Temptation Island, Martina attacca Raul per il bacio a Nicole e lui sbotta: "Le figure di mer*a sono eterne" Dopo le immagini e i video social di Dumistras con la nuova fiamma, la De Ioannon ha espresso il suo parere senza mezzi termini: ecco cosa ha detto.

Quella formata da Martina De Ioannon e Raul Dumistras è tra le coppie di Temptation Island che, al termine del programma, hanno deciso di uscire separate. Mentre Martina si è avvicinata al single Carlo, con il quale sta attualmente portando avanti una frequentazione, in merito a Raul hanno iniziato a circolare voci sul suo avvicinamento alla single Nicole. Proprio ieri è arrivata la conferma di quest’ultimo punto quando sul web si sono diffuse foto e video di Raul che bacia Nicole in discoteca. Bacio che, in queste ultime ore, è stato commentato anche dall’ex Martina: ecco cosa ha detto.

Martina De Iannon contro il bacio tra Raul e Nicole: "Volgare"

Il video in cui Raul e Nicole si baciano appassionatamente ha fatto letteralmente il giro del web in pochissimo tempo, ed ovviamente è arrivato anche agli occhi della sua ex Martina De Ioannon. Nel corso di una live social di Martina insieme a un’altra compagna di avventura, Alessia Ligotti, molti follower le hanno chiesto cosa pensasse proprio del bacio del suo ex spiattellato su tutti i social, e Martina ha dunque accontentato la curiosità dei fan rispondendo senza mezzi termini.

"Ti vorrei dire che forse io, al di là del rispetto, si vede la differenza di volgarità. Da parte mia non è mai arrivata perché un video mentre metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Sono stata piaciona con Carlo ma mai volgare, secondo me", ha detto Martina nel corso della live. Il video dell’ex fidanzato le è apparso dunque volgare, e la De Iannon ci ha tenuto a sottolineare che al posto suo non si sarebbe mai comportata in quel modo, perché atteggiamenti del genere non le appartengono. Per Martina è dunque inevitabile il confronto tra la coppia formata dall’ex Raul e Nicole e quella tra lei e Carlo. "Non è paragonabile, mi dispiace. Mi hai visto con la lingua in bocca a Carlo? Il nostro è stato un avvicinamento molto elegante e tranquillo. Se tu lo estrapoli da quel programma tu lo hai visto volgare? No", ha dunque continuato a ribadire Martina.

L’accusa di Martina e la frecciatina piccata di Raul

La ragazza ha inoltre ribadito più volte di aver cercato in ogni modo di flirtare con Carlo senza dare troppo nell’occhio, utilizzando anche degli asciugamani per non essere ripresa dalle telecamere. I due avvicinamenti, secondo le sue parole, non sarebbero dunque minimamente paragonabili, poiché mentre tra lei e Carlo è stato tutto molto elegante, Raul e Nicole avrebbero peccato di grande volgarità.

Ovviamente al giovane imprenditore non sono piaciuti gli attacchi ricevuti, e ha deciso di rispondere al fuoco con il fuoco rincarando la dose: "Nella vita è sempre stato così: chi fa figuracce cerca di dare spiegazioni e di giustificarsi. Chi invece sta sereno se la ride e si gode i risultati. Il problema è che le parole buttate lì a tempo perso se le porta via il vento, mentre le figure di mer*a sono eterne", tutto accompagnato da tante emoji del clown, per sottolineare come la ragazza a suo dire si starebbe mettendo in ridicolo.

