Temptation Island, una nuova fiamma lo affossa Angelo: "Voglio restarne fuori, ecco cosa vuole fare" Dopo la fine di Temptation Island, emergono dettagli inaspettati: ecco cosa c’è dietro il comportamento di Angelo nel villaggio e perché Marianna lo evita.

A distanza di settimane dalla messa in onda dell’ultima puntata, i riflettori su Temptation Island non si sono ancora spenti. Anzi, quello che sta accadendo fuori dalle telecamere sembra perfino più movimentato. Al centro delle ultime indiscrezioni c’è ancora lui, Angelo Scarpata, che dopo la rottura con Maria Concetta Schembri è finito nuovamente nell’occhio del ciclone. A far discutere stavolta sono le parole di Marianna Furmiglieri, la tentatrice con cui Angelo aveva instaurato un rapporto "particolare" nel villaggio. Un rapporto che, a quanto pare, non era poi così innocente.

Temptation Island: il piano di Angelo contro Maria Concetta

Marianna, durante un momento di confidenza con le altre ragazze nel villaggio, ha raccontato un dettaglio che ha cambiato completamente la percezione del pubblico. Angelo le avrebbe confidato l’intenzione di rivederla una volta finito il programma, come se il reality fosse solo un passaggio intermedio. Un passaggio, forse, per arrivare a tutt’altro. E non appena Maria Concetta ha saputo di quella frase, ha chiesto subito il falò di confronto. Da lì in poi, la fine della loro storia è stata quasi inevitabile. Il sospetto però è che le cose non si siano fermate lì. A distanza di un mese dalla chiusura del programma, nessun riavvicinamento tra i due. Anzi: Maria Concetta avrebbe scoperto anche altri tradimenti, mai venuti fuori durante la trasmissione.

Una ragazza anonima accusa Angelo

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato una ragazza, rimasta anonima, che sostiene di aver frequentato Angelo dopo la fine del programma. Le sue parole, riportate da Deianira Marzano, lasciano poco spazio ai dubbi: lui non sarebbe affatto interessato all’amore, ma solo a farsi notare: "Lui? No, non mi interessa. O meglio, poteva anche interessarmi, ma dopo averlo conosciuto e capito che vuole diventare qualcuno, preferisco restarne fuori. A me questo mondo non interessa".E in effetti, già durante le prime puntate, molti telespettatori avevano fiutato qualcosa di strano. Più che provare a recuperare un rapporto con la sua fidanzata, Angelo sembrava puntare a diventare un personaggio. Sempre pronto a lanciarsi in battute, con atteggiamenti a metà tra il buffo e il provocatorio, ha conquistato sì l’attenzione… ma per i motivi sbagliati.

Come da regolamento, nessuno dei protagonisti può ancora esporsi pubblicamente. Ma tra poco il vincolo sarà sciolto e potranno tornare a usare i loro profili social. A quel punto, la versione di Angelo non potrà più tardare ad arrivare. E forse capiremo se davvero, dietro al suo percorso, c’era la voglia di recuperare un amore, o solo quella di finire sotto i riflettori.

