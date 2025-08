Temptation Island, dietrofront (epico) per Simone e Sonia: “Ora vivono nella stessa palazzina ma separati” Dopo la fine del reality e l’annuncio della gravidanza, la coppia ritira le precedenti ipotesi di ricominciare: sembra che abbiano scelto di vivere separati.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Temptation Island si è concluso da poco col botto, ma per alcune coppie il sipario non è ancora calato. Tra queste ci sono Simone e Sonia, protagonisti di una delle storie più discusse dell’ultima edizione. Dopo il falò di confronto e il colpo di scena della gravidanza rivelata durante l’ultima puntata, i due sembravano aver trovato un punto di incontro. E invece no.

Temptation Island: Simone e Sonia vivono in case separate

Le indiscrezioni fatte rimbalzare da Leggo e Novella 2000 parlano chiaro: la coppia non starebbe più insieme. Ma riferirlo originariamente sarebbe stato Amedeo Venza, che ha ricevuto segnalazioni secondo cui Simone e Sonia vivrebbero nello stesso stabile, ma in appartamenti separati. Una sorta di convivenza a metà, legata più che altro alla gravidanza in corso: "Non stanno insieme. Lei è incinta di quattro mesi. Vivono nella stessa palazzina, ma su due piani diversi: uno sopra, uno sotto". I due, almeno per ora, non hanno né confermato né smentito. Va sottolineato che dai loro profili social stranamente tutto tace: nessuna foto insieme o storia condivisa, così come nessun avvistamento in pubblico come per le altre coppie. Dopo settimane di esposizione mediatica, questa assenza sembra sospetta. E spinge in molti a pensare che la frattura sia ormai palpabile e definitiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I problemi durante il reality: poi Simone ricontatta Rebecca

Già durante Temptation Island, il rapporto tra Simone e Sonia era apparso fragile. Lui aveva superato i limiti con la single Rebecca, arrivando a un bacio che aveva ferito profondamente Sonia. Lei, infatti, aveva lasciato il programma da sola. Solo durante lo speciale del "mese dopo" era arrivata la notizia della gravidanza e un apparente tentativo di riavvicinamento. Ma dietro le quinte le cose sarebbero andate diversamente. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Simone avrebbe ricontattato Rebecca dopo il programma. Un gesto che avrebbe compromesso definitivamente la fiducia tra lui e Sonia, rendendo impossibile una vera riconciliazione.

Il futuro della coppia è ancora tutto da scrivere

Al momento, non ci sono certezze. Ma è probabile che i due torneranno a parlare pubblicamente della loro situazione, magari negli studi di Uomini e Donne, come spesso accade per chi esce da Temptation Island. Intanto, Sonia sembra concentrata solo sul bambino in arrivo, mentre Simone continua a tenersi lontano dai riflettori. Una cosa è chiara: quella che sembrava una seconda possibilità si è trasformata in una convivenza a distanza, più simbolica che reale. E i fan ora si chiedono: è davvero tutto finito o c’è ancora qualche speranza?

Potrebbe interessarti anche