Temptation Island, Alessio vuole sposare Sonia M ma i social sono spietati: "Abbiamo perso anche lei" Nell'ultima puntata di Temptation Island tornano gli avvocati Sonia M e Alessio per un terzo falò e per raccontare cosa è successo un mese dopo: le reazioni

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nell’ultima puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5 giovedì 31 luglio 2025, tornano gli avvocati Sonia M e Alessio per un terzo e ultimo falò di confronto richiesto dall’uomo che per due volte ha scelto di uscire dal programma da solo. Poi, durante la puntata del 31 luglio, scopriamo anche cosa è successo ad Alessio Loparco e Sonia Mattalia un mese dopo la fine di Temptation Island, ma le reazioni sui social non sono affatto positive. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, il terzo falò di Alessio e Sonia M

Come già accennato, è Alessio a chiedere un terzo falò a Sonia, perché sostiene di aver capito delle cose importanti. Quando l’avvocata arriva sulla spiaggia – era palese che lo avrebbe accettato, considerando che il 30 luglio lei gli aveva chiesto di concedere alla coppia un’altra possibilità, aggiungendo che avrebbe rispettato i tempi di lui -, Alessio si complimenta per la sua bellezza e poi spiega il motivo dell’ennesimo falò.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Il distacco mi ha rafforzato, mi ha fatto riflettere, quindi vorrei chiederti di uscire insieme e intraprendere una nuova vita insieme", queste le parole dell’avvocato. Sonia risponde: "Non nascondo di aver sofferto tantissimo per quello che ho visto e sentito, ma ho messo da parte il rancore, il mio orgoglio. Visto che questo è il viaggio nei sentimenti, non posso ignorare quello che sento, nonostante io lo abbia criticato più volte, gli abbia imputato mancanze, io per Alessio provo amore, ma sei pronto a iniziare una nuova vita con me?".

Alessio risponde "Sono pronto" e, dopo essersi detti di amarsi, aggiunge: "Mi sei mancata, veramente. Ho capito tutto. Ci aspetta una vita nuova. Questa è l’ultima opportunità che abbiamo entrambi". I due lasciano il programma insieme con Sonia M che replica: "Vediamo di non sprecare quello che abbiamo costruito insieme, perché è tanto".

Cosa è successo un mese dopo ad Alessio e Sonia M

Un mese dopo Alessio e Sonia M si ritrovano ancora una volta davanti a Filippo Bisciglia e raccontano cosa è successo dopo la fine di Temptation Island. E’ Alessio il primo a parlare rivolgendosi alla compagna: "Ho sbagliato nei tuoi confronti, ti chiedo scusa, mi sono pentito di quello che ho fatto, rivedendomi attraverso lo schermo della tv non mi riconosco in quella persona, mi sono lasciato prendere da diverse situazioni, lo stato emotivo di quel momento mi ha portato a delirare". E aggiunge: "Ho avuto la possibilità di riflettere e ragionare tanto. Ho potuto capire ciò che voglio nella mia vita ed è stare con Sonia, mi è mancata".

Non manca la spiegazione di Sonia M sulla decisione di dare una seconda possibilità ad Alessio: "Non ho perdonato nulla, ho scelto di comprendere lo stato emotivo in cui si trovava. Lo conosco, so che stava affrontando un momento di crisi del nostro rapporto. Il mio gesto di chiamarlo al confronto subito lo ha messo in una condizione di fragilità emotiva, ha avuto un blocco e ha messo a tutto la rabbia. Una storia di otto anni non si può buttare via così, io ero la più lucida e dovevo lottare per entrambi, ho deciso di dargli una chance. Questa cosa ci è servita molto perché è tornata la passione e lui sta cercando in tutti i modi di farsi perdonare". Poi l’avvocata aggiunge: "Non è stato un gesto per paura di restare sola, sono una donna forte e indipendente".

Infine, quando Bisciglia chiede a entrambi cosa abbiano compreso durante il percorso a Temptation, Alessio risponde: "L’amore conta su tutto. Ora voglio sposarla, compreremo un nuovo anello", mentre Sonia ammette: "È stato uno tsunami nei sentimenti, ho capito che l’amore vero non è perfetto".

Temptation Island 2025, le reazioni sui social dopo le parole di Sonia M e Alessio

Durante e dopo il terzo falò di Sonia M e Alessio, non mancano le reazioni sui social, perlopiù polemiche per la scelta dell’avvocata, nonostante la spiegazione data un mese dopo la fine di Temptation Island. Questi alcuni dei commenti su ‘X’: "Sonia m l’unica cosa che doveva fare è mandarlo a ca**re e invece ci è ritornata assieme", "Appena saputo che Sonia M. sì è ripresa l’avvocato. Che dire? Non vi lamentate degli elementi che avete accanto se ve li riprendete nonostante quello che dicono su di voi in diretta nazionale. #temptationisland", "Sonia M e Alessio la classica coppia che sta insieme dopo anni per abitudine perché convinti di non avere alternative, ma se l’opportunismo di lui lo comprendo, non mi spiego dopo le cessare di lui la mancanza di amor proprio di lei che potrebbe avere di meglio", "Non so se sia andata peggio alla sciagurata che si è ritrovata incinta del terrapiattista o a Sonia M che torna con quel coso di nome Alessio. Ma forse a Sonia M."

E ancora: "Sonia M mi manchi già, siamo entrambe due sottone", "La dignità di Sonia M ha fatto la stessa fine del gazebo di Antonio. Una finaccia", "‘Filippo grazie per la pazienza, siamo due folli’. Sì Sonia M. bisogna essere veramente folli per correre appresso ad uno come Alessio in effetti", "Sonia M. Che delusione", "Sonia M e Alessio la coppia più noiosa e irrilevante", "Sonia M. potresti avere un vero uomo accanto e invece…", "Sonia M una donna così acculturata e bella cosa ci fa con un tizio simile. Ma io non lo so", "Boh per Sonia M sarà una missione, salvarlo da chissà quale pericolo là fuori perché palese non saprà difendersi da solo neanche se dovesse prendere una multa e fare poi un ricorso. Ci svegliamo da questo sonno o no?", "Che uomo fortunato Alessio ad avere Sonia M. come donna al suo fianco", "Mi sento "invergognito" da Sonia M", "Eh niente, abbiamo perso anche Sonia M, che delusione".

Potrebbe interessarti anche