Temptation Island, ultima puntata a rischio: "Non è stato ancora registrato". Ecco perché ci perderemo il finale Un retroscena inaspettato sembra portare a un cambio dei piani della produzione, che potrebbe non mandare mai in onda il futuro delle coppie di Temptation.

La tredicesima edizione di Temptation Island si sta rivelando un grande successo. Le puntate finora trasmesse su Canale 5 dal programma di Filippo Bisciglia hanno raccolto ascolti record e tenuto incollati milioni di spettatori, tanto che Mediaset ha deciso di aggiungere una puntata extra rispetto alle sei previste inizialmente. Ma proprio mentre l’interesse per il programma cresce, è spuntata un’indiscrezione che ha lasciato perplessi i fan più affezionati, che potrebbero non vedere un momento storico della serie.

Temptation Island: che fine farà la puntata finale

In molti si stanno chiedendo se quest’anno ci sarà oppure no il classico appuntamento con la puntata "un mese dopo". Si tratta dell’episodio che, nelle edizioni passate, ha raccontato cosa è successo alle coppie una volta tornate alla vita reale, dopo il falò di confronto finale. Un’occasione per capire se le decisioni prese nel villaggio sono state confermate o ribaltate a distanza di qualche settimana. Quest’anno, però, qualcosa sembra essere cambiato. Secondo quanto riportato da Fanpage, i colloqui con le coppie non sarebbero ancora stati registrati, un dettaglio che alimenta il dubbio: la puntata "un mese dopo" potrebbe non andare in onda affatto. Una possibilità che ha spiazzato i telespettatori, abituati ormai a considerare quell’appuntamento come parte integrante del programma.

Temptation Island 13: le ipotesi della produzione

Non è la prima volta che la produzione sceglie strade alternative. Già lo scorso anno, per una delle due edizioni, i filmati dell’epilogo erano stati caricati solo su Witty Tv e non trasmessi in prima serata. Stavolta però si teme che possano essere completamente tagliati fuori dalla programmazione. A oggi, infatti, non risultano registrazioni in corso né segnali che facciano pensare a un imminente recupero delle riprese. L’ipotesi che sta circolando nelle ultime ore è che le coppie potrebbero tornare a raccontarsi nello studio di Uomini e Donne, come già accaduto in passato. Una soluzione che eviterebbe l’appuntamento classico ma consentirebbe comunque di dare aggiornamenti sui protagonisti del reality. In questo modo la De Filippi rafforzerebbe entrambi i suoi programmi, con degli appuntamenti cross-narrativi che darebbero nuova linfa per possibili troni.

Si attende la conferma ufficiale

Per il momento dalla produzione non è arrivata alcuna conferma né smentita. Non si esclude che qualcosa possa cambiare nelle prossime settimane, ma al momento la puntata "un mese dopo" sembra sempre più a rischio. E con essa anche una delle parti più seguite dell’intero percorso. I fan restano in attesa, sperando che la decisione finale non li privi di uno degli appuntamenti più carichi di aspettative dell’estate televisiva.

