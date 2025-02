Gianmarco Tamberi, primo figlio in arrivo: annuncio, video meraviglioso e il desiderio (finalmente) realizzato L'atleta olimpico e sua moglie Chiara Bontempi hanno condiviso un video in cui annunciano che diventeranno genitori: la clip sui social ha commosso il web.

Il campione olimpico Gianmarco Tamberi vive un momento di estrema felicità. Infatti a breve, come annunciato al Festival di Sanremo 2025, parteciperà all’Olimpiadi di Los Angeles. Inoltre poco fa su Instagram ha pubblicato un video in cui annuncia insieme a Chiara Bontempi che diventerà papà. La breve clip sui social ha commosso il popolo del web e sono arrivati anche tantissimi auguri di diversi vip.

L’annuncio di Giamarco Tamberi insieme a Chiara Bontempi

Chiara Bontempi e il campione olimpico sono convolati a nozze nel 2022 e ora arriverà il loro primogenito. Infatti i due sposi hanno pubblicato su Instagram un video in cui la moglie di Tamberi è stesa su un divano e l’atleta le scopre piano la maglia e le bacia dolcemente la pancia. È come se desse un bacio al bebè in arrivo. Alla fine della clip si intravede la prima ecografia. I due futuri genitori hanno scritto, a corredo del loro video Instagram: "Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre". A fare da colonna sonora a questa bellissima notizia ci sono le note di Forever and Ever and Always, brano di Ryan Mack.

La frase profetica del campione olimpico

A settembre dell’anno scorso Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono andati ospiti su Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin di Verissimo. Proprio in quell’occasione il campione aveva espresso il desiderio di diventare genitore con queste parole: "Non vedo l’ora di diventare papà. Amo Chiara, siamo cresciuti insieme e non vediamo entrambi l’ora che questa cosa accada". Dopo soltanto qualche mese il sogno si è finalmente realizzato e tra nove mesi i due potranno vivere la gioia immensa di avere un figlio a completare una famiglia in cui vige l’amore e il rispetto. Oggi è arrivato questo annuncio spettacolare per entrambi e per tutti coloro che sono vicini alla coppia. Nei commenti si possono leggere i commenti della cantante Giorgia che scrive "Evvai" oppure il "Congratulazioni ragazzi" dell’atleta Simone Barlan. Anche molti fan hanno fatto gli auguri a Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi, c’è chi ha scritto: "Sono molto felice per voi, congratulazioni! Sta per arrivare una creatura che avrà la fortuna di avere due splendidi genitori come voi! Non avete idea di quanto sono contenta". La coppia ha deciso di provarci dopo le Olimpiadi di Parigi in cui l’atleta aveva perso la fede nuziale nella Senna.

