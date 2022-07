Superquark torna su Rai 1: le cose da sapere sulla nuova edizione Il 6 luglio debutta sulla rete ammiraglia Rai la stagione 2022 dello storico programma di divulgazione scientifica, condotto come sempre da Piero Angela

Sono passati ben 27 anni dalla messa in onda della prima puntata di Superquark, ma il programma di divulgazione scientifica di Rai 1 è ancora uno dei più seguiti della tv italiana. E ora, nel 2022, è pronto a tornare nella prima serata della rete ammiraglia Rai sempre guidato da Piero Angela, affiancato ancora una volta dal figlio Alberto Angela. Un’edizione come sempre ricca di documentari, servizi, interviste e approfondimenti, che prende il via il 6 luglio alle 21.25.

Piero Angela torna con Superquark (a 93 anni)

Sembra che Superquark sia una di quelle trasmissioni destinate a non invecchiare mai: sempre uguale a sé stesso, ma allo stesso tempo capace di rinnovarsi ogni anno, il programma è l’evoluzione di Quark, nato ormai 41 anni fa da un’idea dello stesso Piero Angela, tra i più conosciuti e amati divulgatori scientifici che la storia della tv italiana abbia mai avuto. Nel mese di dicembre 2022 il conduttore spegnerà ben 93 candeline: ma per lui l’età non costituisce alcun limite. Anzi, non ha alcuna intenzione di lasciare il suo posto al timone di Superquark; anche perché secondo i numerosissimi fan del programma, quest’ultimo non potrebbe esistere senza di lui, diventato ormai una vera e propria colonna portante della televisione italiana e, soprattutto, della divulgazione scientifica.

Gli ospiti e i temi di Superquark 2022

"La nostra strategia? Offrire tanti argomenti per catturare l’interesse di tutti". Così Piero Angela ha raccontato, in un’intervista a Sorrisi e Canzoni, l’edizione 2022 di Superquark, che torna su Rai 1 nei mesi estivi con un totale di 7 o 8 puntate (il numero preciso è ancora in via di definizione). Insieme al conduttore troviamo, come sempre, un’inviato d’eccezione: Alberto Angela, che ci condurrà con i suoi servizi in giro per il mondo, alla scoperta di bellezze artistiche e storiche. Immancabile, poi, anche il professor Alessandro Barbero: "con lui esploreremo il "dietro le quinte della storia", con temi veramente curiosi", ha spiegato Piero Angela nel corso dell’intervista. Tra gli altri ospiti troviamo anche Emanuele Jannini, che si occupa di sessualità; Massimo Polidoro, che smaschera le fake news sul mondo della scienza; Elisabetta Bernardi, che ci racconta la scienza in cucina. Nelle puntate del 2022 di Superquark saranno numerosi e variegati anche i temi trattati: dal cambiamento climatico al ritorno dell’uomo sulla Luna, dall’inquinamento e il problema della plastica negli oceani ai nanorobot, passando per il cosiddetto "gioco della seduzione".

