Striscia la Notizia (ancora) contro Affari tuoi: "Quella sequenza accade ogni 100mila anni", parla il prof di statistica Nuove accuse piovono dal TG satirico al programma rivale di Affari Tuoi: il programma Mediaset ha sollevato dubbi sul modo in cui vengono scelti i pacchi

Il celebre game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, è tornato al centro dell’attenzione grazie al suo grande successo di pubblico. Tuttavia, non si fermano le accuse provenienti da Striscia la notizia, storico programma satirico di Canale 5, facendo un certo scalpore. Il tg satirico di Antonio Ricci ieri sera, 20 novembre, ha nuovamente puntato il dito contro la il gioco dei pacchi di Stefano De Martino, sollevando interrogativi attraverso analisi statistiche dettagliate.

L’indagine di Striscia la notizia su Affari Tuoi

Striscia ha affrontato il tema nella puntata di mercoledì scorso, coinvolgendo Vincenzo Mauro, professore di Statistica all’Università di Macerata, per analizzare i risultati delle puntate del 2024. Secondo quanto emerso, le vincite alte registrate durante il programma sarebbero "sospette", perché difficilmente compatibili con la casualità. Il professore ha dichiarato: "La sequenza di pacchi ricchi che ho osservato nel 2024 accade una volta ogni 100.000 anni. Non è un caso: i numeri mandano un messaggio rigoroso".

Dall’analisi è emerso che nella gestione precedente, con Amadeus, c’erano anomalie legate al comportamento dei concorrenti, i quali tendevano a non cambiare pacchi rossi e a sostituire più spesso quelli blu o da pochi euro. Questo comportamento, definito "buffo" dal professore, è scomparso con l’arrivo di De Martino. Tuttavia, al suo posto ne sarebbe apparsa un’altra anomalia: "In metà delle puntate il pacco scelto inizialmente conteneva dai 30.000 euro in su, una probabilità davvero inusuale". Inoltre, la vincita media sarebbe salita da circa 40.000 euro, come previsto dalle statistiche, a 67.000 euro, un dato che ha ulteriormente alimentato i dubbi.

Affari tuoi e la posizione di Stefano De Martino

Striscia non si è limitata agli aspetti matematici, ma ha anche toccato il lato etico del programma, parlando di "Ludopatia di Stato". La trasmissione ha ricordato come già in passato il gioco dei pacchi fosse stato accusato di promuovere dinamiche che sfiorano il gioco d’azzardo.

Interpellato sull’argomento, Stefano De Martino ha commentato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Fa parte della natura di Striscia. Sollevare dubbi è legittimo. Il vero punto è dimostrare le cose, e non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi". Ha inoltre ricordato che la competizione tra Affari Tuoi e Striscia risale addirittura al 2003, ridimensionando l’attuale polemica.

Nonostante le dichiarazioni di De Martino e l’assenza di prove, le accuse di Striscia la notizia continuano a colpire Affari Tuoi, ma non sembra che il suo successo ne venga compromesso.

