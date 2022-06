Stefano De Martino, il nuovo "volto identificativo di Rai 2" Durante la conferenza stampa di Tim Summer Hits, Stefano Coletta ha elogiato il ballerino, definendolo come il conduttore di punta della rete

È tutto pronto per il debutto, previsto per il 30 giugno, di Tim Summer Hits, il nuovo programma musicale di Rai 2 che ci terrà compagnia per tutta l’estate a suon di tormentoni e grandi successi. Al timone di questo nuovo progetto Andrea Delogu e Stefano De Martino, due dei volti di punta della rete Rai. E, durante la conferenza stampa di presentazione, il direttore di Rai 1 e della Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai Stefano Coletta non ha risparmiato gli elogi nei confronti soprattutto dell’ex ballerino di Amici.

Le parole di Stefano Coletta su Stefano De Martino

Coletta ha infatti definito Stefano De Martino come "il volto identificativo di Rai 2" e ha anticipato di avere in serbo per il conduttore diversi nuovi progetti oltre a Tim Summer Hits, che lo vedrà impegnato con Andrea Delogu per sei settimane consecutive. "Appena arrivato ho trovato una rete il cui volto identificativo è Stefano De Martino. Io sono creativo, ho coraggio, ma sono anche (spero) un direttore saggio, che butta all’aria tante cose che ha trovato su Rai 2 ma tiene ben saldo a terra il volto che al momento veicola il canale. Per lui ho nuovi progetti, in autunno vorrei farlo debuttare con una nuova proposta in prima serata. Posso dire che la sua presenza su Rai 2 si amplierà in fasce complementari, sia in prima serata che in seconda". Così, dopo diversi anni in tv, De Martino ha ottenuto il riconoscimento che meritava da parte del suo direttore, a coronamento di una carriera in costante crescita.

Stefano De Martino, una carriera in costante crescita

Stefano De Martino, infatti, ha debuttato in televisione nel 2009 come concorrente di Amici di Maria De Filippi: eliminato durante la semifinale, ha ottenuto la vittoria nella categoria danza. Negli anni successivi, quindi, ha lavorato come ballerino, esibendosi nei teatri di tutto il mondo, per poi tornare al talent di Canale 5 come professionista. Nel corso degli anni ha avuto ruoli sempre più importanti nel programma, fino a diventare conduttore del daytime. Nel frattempo, però, la sua carriera è stata in un certo senso oscurata dalla sua relazione con Belén Rodriguez, iniziata nel 2012. Vista la notorietà della compagna (e poi moglie), per molti il ballerino era infatti conosciuto per lo più come "marito di" piuttosto che per i suoi successi e per i suoi meriti. Ma, con il passare del tempo, De Martino è andato incontro ad una crescita esponenziale a livello professionale.

Dopo il debutto come presentatore del daytime di Amici e di Pequeños gigantes (al fianco della moglie), a Stefano De Martino sono stati affidati via via sempre più programmi. È stato inviato dell’Isola dei Famosi, e in seguito conduttore di trasmissioni come Made in Sud, il Festival di Castrocaro e Stasera tutto è possibile. Grazie a quest’ultimo, e al varietà Bar Stella, il ballerino si è affermato ufficialmente come una delle giovani promesse della tv italiana. E ora, grazie a Stefano Coletta, il suo carisma e il suo talento sono stati riconosciuti una volta per tutte.

