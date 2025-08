“Fiorello? De Martino è più bravo, ecco perché”, parla lo storico autore del conduttore di Affari Tuoi Un collaboratore storico del conduttore Rai lo ha messo a confronto con il collega. Sottolineando quali punti di forza avrebbe (in più) l'ex ballerino di Amici. Ecco i dettagli.

Da quasi un anno Stefano De Martino è diventato l’astro nascente in Rai. Gli hanno affidato, non senza rischi, le chiavi del game show più seguito di tutti, Affari Tuoi. E l’ex ballerino di Amici ha ripagato i vertici con numeri da capogiro, tanto da spingere gli addetti ai lavori a qualche seria riflessione. Di recente, ad esempio, uno storico autore di De Martino ha messo a confronto il partenopeo con l’illustre collega Fiorello, altro mattatore assoluto in casa Rai. E quello che è emerso dalle parole dell’esperto ha del clamoroso. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Fiorello, il confronto con De Martino e le parole (choc) dell’esperto

In molti lo vedono già proiettato sul palco dell’Ariston, come futuro conduttore del Festival di Sanremo – sempre che il Festival resti nella città ligure, beninteso. Ma De Martino non ha mai prestato grande attenzione agli elogi, anche se gli ultimi mesi in Rai sono stati un tale turbinio di successi, tra share altissimo e compagnia bella, da far perdere la testa a chiunque. A lodare il conduttore, comunque, ci pensano altri esperti del settore. Come il noto autore Riccardo Cassini, che da tempo collabora con De Martino.

Secondo quanto riportato dalla rivista Gente – e prontamente ritwittato da Giuseppe Candela su X – Cassini avrebbe speso parole grandiose per descrivere l’ex ballerino. "La gente ancora non lo sa, non se ne rende conto", ha detto l’autore, "ma Stefano è come Fiorello sul palco: improvvisa, fa ridere, sa cantare, è bravo a condurre. Anzi sai che ti dico? Stefano è pure meglio di Fiorello: lui sa anche ballare e suonare".

E ancora: "Lui suona tutto: la chitarra, il piano, ora sta imparando il sax. Ma sul palco ha suonato il piano solo una volta. Lo farà più avanti". Insomma, stando a Cassini il giovane De Martino sarebbe potenzialmente anche superiore al collega Fiorello. Perché in grado di ballare (e fin qui niente dubbi) e di suonare. Ergo: uno showman completo. Peccato però che confronti di questo tipo lascino il tempo che trovano. Fiorello ha una comicità travolgente, a cui De Martino non può (ne vuole, va detto) avvicinarsi nemmeno. E i punti di forza dei due conduttori sono piuttosto diversi.

La ‘pressione’ su De Martino e le ragioni del confronto

Stefano, in più, per quanto bravo e talentuoso, sta ancora imparando il mestiere. Andrebbe quindi confrontato (se proprio un confronto deve essere fatto) con colleghi che hanno la sua stessa esperienza, lasciando da parte chi ha fatto la storia della tv italiana per decenni. Per questo la dichiarazione di Cassini appare esagerata. E mette tra l’altro una pressione addosso a De Martino che lui stesso ha sempre cercato, giustamente, di evitare.

