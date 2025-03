Stasera in Tv (28 febbraio): De Martino si sposa su Rai 2 e Antonella Clerici farà soffrire (ancora) Anna Valle Stasera in Tv: De Martino si sposa su Rai 2 e Antonella Clerici farà soffrire (ancora) Anna Valle

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 28 febbraio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv (28 febbraio), cosa vedere: Antonella Clerici su Rai 1 e Quarto Grado su Rete 4

La serata televisiva di venerdì 28 febbraio 2025 offre una ricca varietà di programmi per soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. Su Rai 1, la programmazione inizia con Affari Tuoi, il celebre gioco a premi che intrattiene il pubblico con la sua combinazione di suspense e divertimento. A seguire va in onda The Voice Senior di Antonella Clerici, il talent show dedicato a cantanti over 60 che, attraverso esibizioni emozionanti, cercano di conquistare i coach e il pubblico. Dopo aver dominato la classifica dello share la settimana scorsa (3.7 milioni di spettatori con il 24%), la Clerici si avvia a dominare anche la serata tv odierna, anche grazie a una concorrente che sembra tutt’altro che irresistibile. Su Canale 5, infatti, va in onda una nuova puntata de Le onde del passato, la serie tv con Anna Valle che finora non ha sfondato nei cuori telespettatori (14,8% di share 7 giorni fa). In questa puntata scopriamo che Michela, la moglie di Bonnard, sembra aver avuto un ruolo centrale nelle vicende che ruotano attorno allo yacht Slang. Ciò mette a dura prova i sentimenti che legano Anna a Luca.

Programmi tv stasera, 28 febbraio: Quarto Grado, Propaganda Live e Crozza

In contemporanea, su Rete 4 viene trasmesso Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico focalizzato su casi di cronaca nera e giudiziaria. Condotto da esperti del settore, il programma offre analisi dettagliate e aggiornamenti su vicende che hanno colpito l’opinione pubblica. Reduce dall’8.3% di share della scorsa settimana, Gianluigi Nuzzi è ormai una certezza di risultati per Rete 4 e, grazie ad un pubblico ormai fidelizzato, stasera potrebbe avvicinarsi ulteriormente al risultato di Canale 5, che con la fiction Le Onde del passato non ha ancora ingranato.

Su Rai 2 va in onda il film Il giorno più bello. La pellicola, diretta da Andrea Zalone, è una commedia che racconta le vicende di un organizzatore di matrimoni di mezza età, interpretato da Paolo Kessisoglu, che si trova sull’orlo del fallimento sia nella vita professionale che sentimentale. Ambientato in una splendida villa piemontese, il protagonista vede in un ultimo evento l’opportunità di risollevare le sorti della sua attività. Nel cast del film c’è anche Stefano De Martino, che salirà all’altare con una delle protagoniste. Rai 3 propone Far West, un programma di attualità che esplora temi contemporanei attraverso reportage e approfondimenti, offrendo al pubblico una visione critica e informata su questioni di rilevanza sociale e politica. Intanto Italia 1 offre il film Io sono vendetta, mentre su La7 torna la colorata truppa di Propaganda Live e sul Nove una nuova puntata in diretta de I Fratelli di Crozza.

Per gli appassionati di cinema, la programmazione della serata offre anche altre pellicole interessanti. Su Iris va in onda I ponti di Madison County, un dramma romantico che narra la storia di un incontro casuale tra una casalinga e un fotografo, esplorando temi di amore e sacrificio. Su TwentySeven è in programma Arma letale, un classico del genere action che segue le avventure di due poliziotti dalle personalità contrastanti alle prese con casi pericolosi. Su Cine 34, invece, viene trasmesso Grand Hotel Excelsior, una commedia italiana ambientata in un lussuoso hotel, dove si intrecciano le storie di vari personaggi, offrendo situazioni comiche e momenti di riflessione.

