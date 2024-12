Stasera in tv (15 dicembre), Fabio Fazio esagera e Report rischia grosso: perché Cosa vedere in tv questa sera, domenica 15 dicembre: ospiti super a Che tempo che fa, che punta a sbaragliare i 'rivali' Report e Le Iene.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro, in prima serata, in questa conclusione del weekend, domenica 15 dicembre 2024.

Stasera in tv (15 dicembre), cosa vedere: Fazio sfida Report

Possiamo aspettarci tante cose da questa domenica sera, arrivano gli episodi in prima TV della nuova soap turca Tradimento su Canale 5. Ma sarà altamente improbabile riuscire a battere Rai 1, che con il proseguo della serie Vincenzo Malinconico: avvocato d’insuccesso, si prepara a segnare un’altra serata di successi, grazie soprattutto all’aiuto di programma in pre-serale che gli darà in eredità tutti i suoi ascolti, stiamo parlando dell’imbattibile Affari tuoi di Stefano De Martino.

Ovviamente poi, non si può parlare del menù serale della domenica senza fare riferimento anche al grande successo di Nove: Fabio Fazio, che con Che tempo che fa ci intratterrà con nuovi ospiti provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo, oltre al consueto Tavolo pieno di ospiti e opinionisti. Stasera, inoltre, Fazio ha davvero fatto le cose in grande preparando una line-up di ospiti davvero eccezionale: ci saranno, tra gli altri, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, il grande Gianni Morandi (fresco 80enne) e il cantante Mahmood. Un cast di interviste allettante che con tutta probabilità permetterà a Fazio di avere ancora la meglio sui suoi competitor. E quando si parla di rivali di Fazio, non si può non pensare a Sigfrido Ranucci, che torna su Rai 3 con una nuova puntata di Report. Ma anche stavolta, come successo nelle scorse settimane, Che tempo che fa sembra destinato ad avere la meglio, grazie ad un format d’intrattenimento consolidato e con un pubblico altamente fidelizzato, oltre che – appunto – grazie a suoi grandi ospiti. Nel caso siate più interessati alle inchieste, Italia 1 proporrà la nuova puntata de Le Iene, che ci porta in fondo a nuovi servizi sotto la guida di Veronica Gentili e Max Giusti. Invece per chi si vuole tenere informato sull’attualità potrà sintonizzarsi su Rete 4 per seguire il talk Zona bianca, sempre sotto l’attenta guida di Giuseppe Brindisi.

Non mancheranno poi anche tanti film molto amati, da L’altra donna del Re su Iris a Natale da chef su Cine 34.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

