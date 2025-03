Stasera in Tv, tra i programmi da non perdere Stefano De Martino con STEP e Miss Fallaci Se non sapete quale programma vedere questa sera sul piccolo schermo, ecco qualche consiglio per scegliere il meglio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Ecco qualche consiglio su cosa vedere stasera, martedì 11 marzo 2025. Se state seguendo Miss Fallaci, allora non potete certo perdervi la nuova puntata su Rai 1, con Miriam Leone nei panni della celebre giornalista. Imperdibile anche Stefano De Martino, che torna su Rai 2 con il suo Stasera tutto è possibile e nuovi ospiti tra cui Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo pronti a sfidarsi nei giochi e nelle prove della serata: l’immancabile Stanza inclinata, Do re mi fa male, La coppia che scoppia e Rubagallina.

Sulle reti Mediaset, invece, va in onda su Canale 5, e in prima visione Tv, l’action movie La Sirenetta e su Italia 1 un nuovo episodio de Le Iene. Infine, spazio anche all’informazione e all’attualità con È sempre Cartabianca su Rete 4 e Giovanni Floris e il suo DiMartedì su La7 che avrà come ospiti in studio Pier Luigi Bersani e Sergio Rizzo per parlare dei cambiamenti epocali in corso in Occidente, e delle conseguenze per l’Italia e per l’Europa delle scelte di politica estera di Trump. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche