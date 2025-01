Stasera in tv (5 gennaio), Fazio sparisce e Ranucci sfida Panariello. Perché Report può fare il botto Tutti gli appuntamenti da non perdersi questa domenica sera. Dai film internazionali in programma, ai talk come quelli di Sigfrido Ranucci e Giuseppe Brindisi

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 5 gennaio 2025.

Stasera in tv (5 gennaio): Tradimenti contro Mary Poppins

La prima serata di oggi propone un’ampia scelta di programmi per tutti i gusti. Se da una parte, su Rai 1 l’appuntamento si apre con il gioco Affari Tuoi, seguito dalla magia senza tempo del classico che continua a incantare generazioni Mary Poppins. Su Canale 5, invece, gli appassionati di soap potranno godersi un nuovo episodio ricco di colpi di scena di Tradimento, la nuova soap turca dell’ammiraglia del Biscione. Intanto su Rai 2 spazio alla commedia italiana Un matrimonio mostruoso, per una serata all’insegna del divertimento.

Programmi tv stasera: Fazio out e Panariello sfida Ranucci

Rai 3, invece, trasmette il programma di approfondimento Report, che stasera punta a un nuovo risultato positivo dopo la risalita della scorsa settimana, quando Sigfrido Ranucci – dopo il brusco crollo della settimana precendete – è tornato oltre la soglia del milione di spettatori approfittando anche della ‘sosta’ invernale di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, che stavolta però non andrà in onda in formato best of per lasciar spazio a Giorgio Panariello – La favola mia, lo show che presenta le famose imitazioni e divertenti considerazioni sulla vita e sulla società odierna del comico e attore. E mentre Italia 1 propone il blockbuster Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, capitolo conclusivo della trilogia dedicata a Batman, Rete 4 rilancia con un nuovo l’approfondimento giornalistico di Zona Bianca, il programma di Giuseppe Brindisi che analizza i principali temi di attualità.

Per chi preferisce il cinema, su Iris sarà trasmesso il dramma romantico Il mandolino del capitano Corelli, su TwentySeven la commedia About a Boy, mentre Cine 34 propone la commedia italiana Natale a tutti i costi. Una serata ricca di opzioni per trascorrere una piacevole qualche ora.

Mary Poppins Rai 1 21:30

