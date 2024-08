Stasera in tv (2 agosto): Alba Parietti e Miriam Leone all’assalto delle Olimpiadi, Quarto Grado ‘sparisce’ Tutti i programmi da non perdere in prima serata venerdì 2 agosto 2024: dall'agonismo delle Olimpiadi, a tutti i grandi film, italiani e non, in onda stasera

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Se sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 2 agosto 2024: ecco 10 cose da vedere in prima serata. L’attenzione è tutta puntata sulle gare delle Olimpiadi su Rai 2, che anche stasera ci offriranno una serie di competizioni sportive emozionanti tra cui la finale dei 50m Stile Libero Uomini e, per la scherma, la finale della prova a squadre di spada maschile. Intanto Canale 5 tenta un approccio diverso, proponendo un dramma turco in prima visione TV, Una seconda occasione. Mentre su Rete 4 Quarto Grado lascia il posto al cinema con The Untouchables – Gli intoccabili. Tanti altri film da non perdere questa sera in tv: dall’azione di Metti la nonna nel freezer su Rai 1 con Miriam Leone e Fabio De Luigi, e Din Don – Quando meno te lo aspetti su Italia 1, fino alla passione di L’ impero dei lupi su Iris, Un’occasione da Dio su TwentySeven, e Abbronzatissimi su Cine 34 con Alba Parietti.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

Potrebbe interessarti anche