Stasera in tv (18 gennaio), Marco Liorni e Maria De Filippi lottano per il sabato sera I programmi da vedere in tv nel prime time di sabato 19 gennaio. Su Rai 1 continua lo spettacolo di Liorni, mentre C'è posta per te continua ad ingranare come sempre

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 18 gennaio 2025, tra tante opzioni interessanti.

La prima serata televisiva di sabato 18 gennaio 2025 propone una programmazione varia e adatta a ogni tipo di pubblico. Su Rai 1, dopo il classico appuntamento con Affari Tuoi, arriva Ora o mai più, il programma musicale di Marco Liorni che regala a cantanti del passato l’opportunità di tornare in scena, emozionando il pubblico con esibizioni e storie personali. Dall’altra parte, su Canale 5, c’è il consueto appuntamento con C’è posta per te, lo show condotto da Maria De Filippi che continua a commuovere e coinvolgere gli spettatori con storie di riconciliazione e sorprese. I due programmi si contendono l’attenzione del pubblico puntando su emozioni diverse: mentre Ora o mai più celebra il talento musicale e il ritorno alla ribalta, C’è posta per te fa leva su storie di vita reale e legami affettivi, offrendo un’atmosfera altrettanto coinvolgente.

Sugli altri canali, troviamo proposte di genere completamente diverso. Rai 2 trasmette un episodio di S.W.A.T., ricco di azione e tensione, mentre Rai 3 propone il film Siccità di Paolo Virzì, una pellicola che invita alla riflessione su temi attuali. Italia 1 punta sull’intrattenimento per tutta la famiglia con il film d’animazione Kung Fu Panda 2, che unisce avventura e risate, mentre su Rete 4 va in onda Il bambino con il pigiama a righe, un toccante film drammatico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

La serata si arricchisce ulteriormente con una selezione di film su altri canali. Su Iris c’è Wyatt Earp, un’avvincente biografia del leggendario sceriffo del selvaggio West, mentre su TwentySeven si ride con la commedia demenziale L’aereo più pazzo del mondo… Sempre più pazzo. Infine, per gli amanti del genere romantico, La 5 propone Rosamunde Pilcher: La stoffa di cui sono fatti i sogni, una storia emozionante tratta dai romanzi dell’autrice britannica.

