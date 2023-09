Star Trek: Lower Decks - arriva la quarta stagione su Paramount+ Tutte le anticipazioni sulla serie animata che ha catturato il cuore degli spettatori, in onda dal 7 settembre su Paramount+ con 10 nuovi episodi

Star Trek: Lower Decks, la serie animata che ha catturato il cuore dei fan di Star Trek , sta per fare il suo ritorno trionfale con la quarta stagione, e questa volta, è pronta a fare il suo debutto su Paramount+. La serie, ambientata nel 2380, 16 anni dopo le missioni dell’Enterprise D e un anno dopo gli eventi di "Star Trek – La nemesi", segue le avventure dell’USS Cerritos, un’astronave di minor rilievo nella Flotta Stellare. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione in arriva in concomitanza con lo StarTrek Day dell’8 settembre,

Star Trek: Lower Decks – le anticipazioni della quarta stagione

Nella tanto attesa quarta stagione di Star Trek: Lower Decks, l’azione è in pieno svolgimento con una minaccia sconosciuta che semina caos e distruzione tra le astronavi e mette a rischio la pace galattica. Tuttavia, ciò che rende questa serie unica è la prospettiva dal basso, poiché l’equipaggio apparentemente meno importante della U.S.S. Cerritos – i guardiamarina Mariner, Boimler, Tendi, Rutherford e la provvisoria T’Lyn – continua a svolgere i loro compiti per la Flotta Stellare.

Mentre affrontano sfide che vanno da computer malevoli a situazioni in cui si ritrovano intrappolati in caverne, questi improbabili eroi incroceranno nuove e familiari specie aliene lungo la loro strada. Inoltre, gli appassionati di Star Trek avranno il piacere di godere di un anticipato crossover con la serie "Star Trek: Strange New Worlds," in cui i talentuosi Tawny Newsome e Jack Quaid interpreteranno sia le loro controparti animate che quelle in carne e ossa. Il poster ufficiale della stagione è un omaggio al classico del 1986, "Star Trek IV: The Voyage Home," noto in Italia come "Rotta verso la Terra," promettendo un’avventura entusiasmante per i fan di lunga data e i nuovi spettatori.

Novità e cast

Nella quarta stagione di Star Trek: Lower Decks, i fili narrativi lasciati aperti dalla stagione precedente prendono forma. Brad Boimler crede erroneamente che il suo clone sia morto, senza sapere che si è unito alla Sezione 31. IA malvagie collaborano, suggerendo che Badgey potrebbe essere ancora in circolazione.

Nuovi membri dell’equipaggio, tra cui T’Lyn, un Vulcaniano, si uniscono alla USS Cerritos. Mariner riconquista la fiducia della Flotta Stellare sotto la protezione del comandante Jack Ransom. La stagione promette anche voci ospiti di personaggi iconici di Star Trek, arricchendo ulteriormente la trama della serie.

Quando e dove vederla

La nuova stagione di Star Trek: Lower Decks uscirà il 7 settembre 2023 su Paramount+ con 10 episodi disponibili allo streaming.

