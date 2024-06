Ulisse, Alberto Angela in Normandia a 80 anni dallo sbarco: cosa vedremo stasera Oggi in prima serata su Rai 1 il divulgatore racconta la storia di una delle operazioni militari più importanti per le sorti della Seconda Guerra Mondiale

Alberto Angela torna subito protagonista della prima serata di Rai 1. Dopo l’appuntamento di Meraviglie dedicato a Pompei, infatti, oggi lunedì 3 giungo 2024 è la volta di Ulisse – Il piacere della scoperta e dello speciale "Normandia, 80 anni dallo sbarco". In occasione dell’80esimo anniversario di una delle operazioni militari più importanti della storia – con l’arrivo delle forze alleate il 6 giugno del 1944 – il divulgatore scientifico ripercorrerà le tappe fondamentali di questa invasione, dal celebre D-Day alla liberazione di Parigi del 25 agosto. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Speciale Ulisse – Normandia, 80 anni dallo sbarco: le anticipazioni

In occasione dell’80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, Ulisse – Il piacere della scoperta torna su Rai 1 con una puntata speciale dedicata a una delle operazioni militare più importanti per le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Attraverso testimonianza esclusive e immagini inediti restaurati a colori, Alberto Angela racconterà la storia di uno snodo epocale per la storia dell’Europa e non solo, dal celebre D-Day alla liberazione di Parigi.

Il viaggio dello speciale di Ulisse inizierà in Inghilterra, dove il 6 giugno del 1944 prese forma l’operazione Overlord per liberare la Francia dall’occupazione nazista. Da Londra, nel bunker segreto dove Winston Churchill riuniva segretamente il governo, ci si sposterà all’interno dell’HMS Belfast, un incrociatore leggero della Royal Navy britannica che aiutò le navi da sbarco alleate, fino a Southwick House, nei pressi di Portsmouth, dove si trovava il quartier generale del comando alleato guidato dal generale Dwight Eisenhower e dove si può ancora osservare la grande mappa dell’invasione, rimasta intatta.

Attraversata la Manica fino a raggiungere i bunker tedeschi del Vallo Atlantico, in Normandia, si passerà nel Castello di La Roche Guyon, sulle rive della Senna, dove aveva sede il comando tedesco del feldmaresciallo Erwin Rommel. Spazio poi, ovviamente, alla spiaggia di Omaha Beach, teatro di una delle parentesi più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale, e alle testimonianze di chi ha vissuto quei tragici momenti, in una serata di storia ma anche di tributo ai caduti. La serata diretta da Alberto Angela sarà infatti accompagnata dalle parole del sergente maggiore Charles Norman Shay, uno dei pochi veterani del D-Day ancora in vita.

Il racconto toccherà poi le scogliere di Pointe du Hoc, la spiaggia di Arromanches-les-Bains, il Castello di Vouilly, che ospitava la sala stampa americana (e dove passarono reporter di spicco come Robert Capa, Ernie Pyle ed Ernest Hemingway). Dopo un ritorno in Inghilerra, al Tank Museum di Bovington, dove sono conservati alcuni dei più famosi mezzi militari impiegati in Normandia, la puntata si concluderà con un omaggio ai caduti al cimitero di Colleville-Sur-Mer, nei pressi di Omaha Beach, dove riposano migliaia di soldati.

Quando e dove vederlo (lunedì 3 giugno 2024)

