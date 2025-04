Shade ricoverato in ospedale, spavento per i fan del rapper torinese: "Non so quando me ne andrò" La foto con la flebo preoccupa i follower del cantante, ma lui scherza: "Al momento cerco solo di non aggiungere la seconda data su Wikipedia".

Era una notizia che nessuno si aspettava, e invece eccola lì: una storia Instagram che ha fatto subito il giro del web. Shade, al secolo Vito Ventura, si è mostrato in ospedale attaccato a una flebo, con una cannula nasale per l’ossigeno e un saturimetro al dito. Il rapper torinese ha voluto rassicurare i suoi fan spiegando di stare "abbastanza bene", anche se ammette che il riposo forzato sarà più lungo del previsto. La foto non è passata inosservata, e i suoi follower si sono subito riversati sui social per mandargli messaggi di affetto.

Shade in ospedale: il messaggio ironico sui social

Nonostante la situazione, Shade non ha perso il suo solito spirito ironico. Con una lucidità a tratti faticosa, ha voluto aggiornare i fan: "Approfitto di questo momento di lucidità per dirvi che sto bene, ma non riesco a guardare troppo il cellulare, comunico a malapena con i miei". E poi, scherzando sulla sua permanenza in ospedale, ha aggiunto: "Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerò qui". Un modo tutto suo di sdrammatizzare una situazione che, almeno dalle immagini, non sembra semplicissima.

Con la sua solita vena autoironica, Shade ha anche ironizzato sulla sua pagina Wikipedia, dicendo di essere: "Impegnato a non farmi aggiungere la seconda data", riferendosi ovviamente alla data della morte: "Almeno non finché non cambiano quella foto di m*rda che mi hanno messo". Parole che hanno strappato un sorriso anche nei momenti di maggiore preoccupazione.

Le condizioni di salute e i prossimi impegni del rapper

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause del ricovero. Dalla presenza della cannula per l’ossigeno e del saturimetro, qualcuno ha ipotizzato problemi respiratori, magari legati a un’infezione o a postumi da Covid. Ma si tratta solo di supposizioni. Di certo c’è che Shade dovrà rallentare i suoi impegni: in particolare, la sua presenza prevista per il 6 maggio alle "Feste di maggio 2025" a Licata è adesso in forte dubbio. Per ora, il rapper preferisce concentrarsi sulla sua guarigione, lasciando i progetti futuri in stand-by. E i fan? Non smettono un secondo di mandargli messaggi pieni d’affetto e di augurargli una pronta ripresa. "Ti aspettiamo a braccia aperte", "Forza Vito!", "Non vediamo l’ora di rivederti" si legge tra i commenti.

Chi è Shade: tra freestyle, hit e doppiaggio

Classe 1987, Shade è uno di quegli artisti che ha saputo costruirsi una carriera solida partendo dal basso. Dopo essersi fatto notare come freestyler vincendo MTV Spit nel 2013, ha inanellato una serie di successi radiofonici come Bene ma non benissimo, Irraggiungibile (in duetto con Federica Carta) e Senza farlo apposta, portata anche a Sanremo nel 2019 con la stessa Carta.

Non solo musica: Shade ha anche prestato la sua voce a diversi personaggi di film e serie animate, come quelli della Marvel e della mitica South Park. Un talento poliedrico, capace di passare dall’ironia tagliente del rap alle emozioni di una ballata pop senza mai perdere autenticità. Adesso il pensiero è tutto rivolto alla sua salute, ma una cosa è certa: Shade non ha perso il sorriso e la voglia di scherzare.

