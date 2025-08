Serena Enardu e l’addio a Pago: “Lo amerò per sempre, ma vederlo dalla Balivo mi ha scioccata” L’influencer ed ex gieffina ha raccontato un retroscena inedito della fine della relazione con il cantante arrivata a un passo dalle nozze: le sue parole.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La relazione tra Serena Enardu e Pago sembrerebbe essere arrivata ufficialmente al capolinea dopo anni di tira e molla vissuti spesso sotto i riflettori. Proprio quando la coppia sembrava essere a un passo dalle nozze, Serena Enardu ha annunciato l’arrivo al capolinea e, proprio in questi giorni, è tornata a parlare del doloroso addio rivelando anche alcuni retroscena inediti: ecco le sue parole.

Serena Enardu e la fine dell’amore con Pago a un passo dalle nozze

"Credo che quando si comincia a parlare seriamente di unione, di matrimonio, quindi di un impegno che duri per sempre, per me che non ho mai considerato le nozze una priorità, tutto debba assumere un peso diverso. […] Da quel momento ho iniziato a vivere il rapporto con la consapevolezza del ‘per sempre’. Conosco Pago da 13 anni ma, pur sapendo molto di lui, ho cominciato a valutare se il nostro quotidiano fosse davvero pronto per quel passo", ha raccontato Serena Enardu a Mio Magazine.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex tronista di Uomini e Donne ha quindi rivelato di aver compreso di essere profondamente diversa da Pago, forse troppo per una serena vita matrimoniale. "Mi sono resa conto che il mio modo di vedere certe cose era molto diverso dal suo. Io sono concreta, razionale, pragmatica. Lui è un sognatore, vive tutto alla giornata. Due visioni forse compatibili per un amore come lo abbiamo vissuto finora, ma non per una vita matrimoniale. […] Il giorno di Pasquetta abbiamo avuto un confronto, una discussione come ne capitano a tutte le coppie. Lui ha fatto la valigia ed è andato via senza dirmelo. L’ho scoperto dai social. Questo mi ha sconvolta.".

Serena Enardu: "Vedere Pago dalla Balivo mi ha scioccata"

Ciò che ha scioccato maggiormente Serena Enardu in un momento già difficile è stata però l’ospitata di Pago a La Volta Buona da Caterina Balivo pochi giorni dopo il loro addio definito. In quell’occasione, infatti, il cantante è apparso in tv per parlare del loro matrimonio come se tra loro non fosse mai successo nulla. "Mi ha scioccata. Mi sono chiesta: non lo conosco o non capisco più niente. Non riesco a dare un significato a ciò che ha fatto. Non voglio essere maliziosa, ma forse pensava che potesse essere un gesto eclatante. Io, però, ho bisogno di persone che parlino con me, non con altri", ha rivelato Serena proprio a proposito di questo.

Poi la conclusione dolce amara: "È un momento difficile per entrambi. Il sentimento c’è e probabilmente amerò Pago per sempre perché l’amore non si cancella. Ma prima di tutto, bisogna mettere davanti se stessi. Io voglio solo essere felice".

Potrebbe interessarti anche