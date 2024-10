Sanremo Giovani, la lista dei 24 finalisti: Cattelan sceglie gli ex Amici Mew e Lil Jolie La commissione giudicante ha comunicato i nomi dei cantanti che passeranno alle fasi finali. Presenti anche Tancredi e Alex Wyse. Il 18 dicembre in onda la finalissima.

Sono stati ufficializzati i 24 cantanti che raggiungeranno Alessandro Cattelan per le fasi finali di Sanremo Giovani. Ieri, mercoledì 23 ottobre, si è riunita a porte chiuse la commissione giudicante, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia e Manola Moslehi. Dai 46 artisti pre-selezionati si è passati quindi a 24, che dal prossimo 12 novembre si daranno battaglia in cinque appuntamenti Rai 2 condotti da Cattelan. Tra i nomi più noti, anche gli ex Amici Mew, Lil Jolie, Tancredi e Alex Wyse. Scopriamo tutti i dettagli qui sotto.

Sanremo Giovani, svelati i 24 cantanti in gara

Ci siamo. La lista dei 24 cantanti di Sanremo Giovani è stata ufficialmente svelata. Con una prima scrematura, supervisionata dai giurati Carlo Conti e Claudio Fasulo – oltre che dalla commissione composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – si è scesi dai 46 artisti iniziali alle due dozzine attuali. Dal 12 novembre i cantanti si sfideranno in un talent speciale condotto da Alessandro Cattelan, in cinque appuntamenti che andranno in onda su Rai 2 in seconda serata. Poi, il 18 dicembre, la finalissima di Sanremo Giovani. Da cui usciranno i 4 giovani artisti che scenderanno sul palco dell’Ariston.

Dopo aver comunicato la lista ufficiale, il direttore artistico Carlo Conti si è detto soddisfatto delle scelte fatte. "Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani", ha sottolineato, "è molto vario, si spazia dalla musica d’autore al pop, dal rap alle nuove sonorità". E ha inoltre dichiarato alla stampa che nessuno dei 40 cantanti ha presentato un testo banale, aggiungendo: "Da ragazzi giovanissimi non ti aspetti una tale maturità artistica invece sono già pronti e consapevoli della propria forza, sapendo tenere molto bene il palco".

Tra i nomi più attesi, figurano 4 ex concorrenti del talent Amici. Ci sarà Mew, che nell’edizione scorsa abbandonò a metà anno la competizione, ma anche Tancredi, Ale Wyse e Lil Jolie. Ecco la lista completa degli artisti scelti:

Alex Wyse : "Rockstar"

: "Rockstar" Mew : "Oh my God"

: "Oh my God" Tancredi : "Standing ovation"

: "Standing ovation" Vale LP e Lil Jolie : "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore"

: "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore" Angelica Bove : "La nostra malinconia"

: "La nostra malinconia" Angie : "Scorpione"

: "Scorpione" Arianna Rozzo : "J’adore"

: "J’adore" Dea : "Culpa nuda"

: "Culpa nuda" Giin : "Tornare al mare"

: "Tornare al mare" Grelmos : "Flashback"

: "Flashback" Bosnia : "Vengo dal sud"

: "Vengo dal sud" Ciao Sono Vale : "Una nuvola mi copre"

: "Una nuvola mi copre" Cosmonauti Borghesi : "Aurora tropicale"

: "Aurora tropicale" Settembre : "Vertebre"

: "Vertebre" Sidy : "Tutte le volte"

: "Tutte le volte" Synergy : "Fiamma"

: "Fiamma" Mazzariello : "Amarsi per lavoro"

: "Amarsi per lavoro" Moska : "Drunkard"

: "Drunkard" Nicol : "Come mare"

: "Come mare" Orion : "Diamanti nel fango"

: "Diamanti nel fango" Questo e quello : "Bella Balla"

: "Bella Balla" Sea John : "Se fossi felice"

: "Se fossi felice" Rea : "Cielo aperto"

: "Cielo aperto" Selmi: "Forse per sempre"

