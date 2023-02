Sanremo: bufera su Blanco, tra fischi in sala e l'ironia del web Il cantante ha completamente distrutto la scenografia dell'Ariston, dicendo di avere un problema con la cuffia: ma il pubblico non ha gradito il suo sfogo.

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 si è conclusa, e tra momenti emozionanti, esibizioni da brividi e ospiti speciali, non possono mancare anche le polemiche. Questa volta a finire al centro della bufera è stato Blanco, ospite del Festival insieme a Mahmood, insieme al quale ha trionfato lo scorso anno. Il cantante si è esibito con il suo nuovo singolo, L’isola delle rose, ma qualcosa è andato storto.

Blanco distrugge la scenografia di Sanremo

Durante la canzone, infatti, Blanco tentava di segnalare ai tecnici un problema con la sua cuffia. Invece che fermarsi e tentare di risolverlo, però, l’artista ha scelto di percorrere la strada sbagliata: ha smesso di cantare, decidendo di distruggere completamente la scenografia fatta di centinaia di rose rosse. Una vera furia sul palco dell’Ariston, che ha lasciato interdetto il pubblico ma anche il povero Amadeus, che per un attimo si è ritrovato a rivivere lo stesso momento di panico di Sanremo 2020, quando Bugo ha improvvisamente lasciato il palco. Ma, da vero professionista, il conduttore ha saputo reggere la tensione e affrontare Blanco, che si è giustificato dicendo: "Non mi sentivo in cuffia, quindi mi sono divertito lo stesso". Il cantante, al contrario di Amadeus, non ha dimostrato professionalità, adottando un comportamento da star capricciosa (dettato, forse, anche dai suoi 19 anni) certamente non degno di un palco importante come quello dell’Ariston – che, tra l’altro, ha contribuito non poco al suo successo.

Le polemiche e l’ironia sul web

Le reazioni al comportamento di Blanco sono state le più disparate. Innanzitutto quella del pubblico dell’Ariston, che non ha risparmiato i fischi al cantante, ma anche alla proposta di Amadeus di farlo esibire una seconda volta più tardi. Dello stesso parere sono anche milioni di spettatori da casa, che sui social hanno condannato il comportamento di Blanco: c’è chi lo definisce "un ragazzino che con due canzoni carine si crede il padrone del mondo" e chi lo accusa di essere un cattivo esempio per i giovani. Dall’altra parte, c’è anche chi ha elogiato Gianni Morandi che, scopa alla mano, ha deciso di aiutare le maestranze a riportare l’ordine sul palco: "In un mondo di Blanco che scassa tutte cose, siate Gianni Morandi che passa la scopa sul palco e aiuta le signore che raccolgono il putt**o che c’è a terra". Ovviamente, tra le migliaia di post sui social non manca l’ironia: ci sono voluti soltanto pochi minuti prima che la performance di Blanco si trasformasse in un meme. E, tra coloro che l’hanno presa con leggerezza, non può mancare Fiorello, che nel suo Viva Rai 2 Viva Sanremo ha preso in giro il cantante fingendo di prendere a calci la sua scenografia: "È questa la regola, quando uno non sente, spacca".

Potrebbe interessarti anche