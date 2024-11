Sabrina Ferilli, nuovo programma TV: cosa va a condurre Tanti i dettagli sul film con Ferilli in un insolito ruolo: dalle belle location utilizzate, fino all'esilarante tributo al programma di Federica Sciarelli

Nel paesino abruzzese di Acitrullo, popolazione 16 anime ed età media 68 anni, non succede mai niente, finché la contessa Ugalda Martiro In Cazzati non si strozza con un dolcetto e al sindaco Piero Peluria (Maccio Capatonda) non viene in mente di trasformare quella morte accidentale in un accoltellamento multiplo, di quelli che piacciono tanto alla trasmissione televisiva Chi l’Acciso, diretta dall’avvenente e furba Donatella Spruzzone, impersonata da Sabrina Ferilli. L’imbroglio ha l’obiettivo di attirare verso Acitrullo quel turismo dell’orrore che ha rese celebri Cogne, Novi Ligure e Avetrana.

Ad aiutare Piero nella sua impresa c’è il fratello Marino, ma entrambi non sono in grado di gestire la cosa.

Omicidio all'italiana va in onda proprio stasera in TV, su Cine 34, alle 23:15.

