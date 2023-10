Roberta Morise, nuovo amore (e super anello): uno chef stellato l’ha conquistata L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi beccata in atteggiamenti dolci con Enrico Bartolin: tra baci e tenerezze spunta anche un anello di fidanzamento al dito

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Roberta Morise sembra aver finalmente ritrovato l’amore. Conduttrice televisiva, attrice e modella italiana, Roberta ha partecipato all’Isola dei Famosi durante la quinta edizione del programma, che è andata in onda nel 2007. La showgirl è stata vista insieme allo chef stellato Enrico Bartolini mentre passeggiavano per le strade di Roma, intenti a scambiarsi baci ed effusioni.

Giornata di dolci effusioni a Roma tra Roberta Morise e Enrico Bartolini

Roberta Morise si lascia alle spalle una storia con Giulio Fratini, ora compagno di Elisabetta Gregoraci, con il quale aveva costruito una relazione della quale più volte si era detta felice. Dopo la fine di questa storia, la showgirl ha preferito dedicare del tempo a sé stessa, concentrandosi sul lavoro e le sue passioni, tuttavia sembra proprio che lo chef abbia ufficialmente conquistato il suo cuore. Padre di tre figli, il primo di 16 anni, si tratta di un famoso chef toscano.

Beccati dal settimanale Chi per le strade di Roma, intenti a passeggiare e scambiarsi tenerezze, tra un bacio e una camminata abbracciati, i due si sono fermati a mangiare nel ristorante Pierluigi, in pieno centro e anche lì non sono mancati scambi di effusioni, tra mani che si stringevano e teneri baci sulla fronte. Non è chiaro quando sia nata questa passione, ma non è da escludere che quando Roberta Morise si è recata in Maremma nel corso della sua trasmissione, Camper, non abbia fatto una tappa gourmet in uno dei ristoranti dello chef toscano che può vantare il titolo di più stellato d’Italia, secondo al mondo.

Chi è Enrico Bartolini, lo chef che ha conquistato la showgirl

Enrico Bartolini è uno chef italiano di fama internazionale. È noto per la sua abilità culinaria e il suo contributo alla cucina italiana contemporanea. Nato a Brescia, Italia, nel 1979, ha conseguito numerosi riconoscimenti e stelle Michelin per il suo talento nella gastronomia. Nel 2014, Enrico Bartolini è diventato il più giovane chef italiano a ottenere tre stelle Michelin per il suo ristorante, "Devero Restaurant & Lounge," situato all’interno del Devero Hotel a Cavenago di Brianza, vicino a Milano. Il ristorante ha ricevuto ampi elogi per la sua cucina innovativa e il suo approccio alla gastronomia.

I fan più attenti che hanno osservato attentamente gli scatti non hanno potuto non notare un anello al dito dell’ex naufraga. Che sia un anello di fidanzamento? L’affiatamento c’è, ma per avere risposte certe non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche