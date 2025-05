Roberta Morise incinta, altro che crisi: secondo figlio in arrivo con il marito Enrico Bartolini Dopo le recenti voci di crisi, ecco una notizia che cambia tutte le carte in tavola: la showgirl e il compagno sarebbero in attesa del secondogenito.

Altro che crisi, Roberta Morise e il marito Enrico Bartolini sono più innamorati che mai e, dopo aver accolto in famiglia il piccolo Gianmaria circa un anno fa, arriva ora la splendida notizia: Roberta Morise è di nuovo in dolce attesa e tra qualche mese la coppia darà alla luce il secondo figlio. Scopriamo di più.

Roberta Morise (di nuovo) in dolce attesa

A lanciare la splendida notizia è stato Giuseppe Candela, nota penna del settimanale Chi, il quale per la rubrica C’è Chi Dice ha rivelato: "Nessuna crisi o rottura tra Enrico Bartolini e Roberta Morise. L’amore tra la showgirl e lo chef stellato va a gonfie vele, la coppia si prepara a una novità: diventeranno genitori per la seconda volta. Solo un anno fa avevano accolto con gioia l’arrivo del piccolo Gianmaria che tra pochi mesi avrà un fratellino".

Roberta Morise, conduttrice e showgirl calabrese, si è legata sentimentalmente al noto chef stellato Enrico Bartolini nel 2023. ‘Galetto fu’ un messaggio che, come raccontato da loro più volte, Bartolini avrebbe inviato a Roberta dopo averla vista nel suo ristorante a Dubai. Dopo un primo incontro in Toscana, i due hanno iniziato a frequentarsi fino ad ufficializzare la loro relazione a fine estate. Poco dopo, in particolare a fine settembre, la sorpresa più bella della loro vita: la scoperta dell’arrivo del primo figlio, Gianmaria, nato poi il 24 maggio del 2024.

A seguire, la coppia ha deciso di convolare a nozze e il 31 agosto 2024 ha festeggiato insieme ad amici e parenti nel cuore della maremma Toscana. Oggi la meravigliosa seconda notizia: Roberta è di nuovo in dolce attesa e presto arriverà il secondo figlio della coppia.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini: le voci di crisi

Solo poche settimane fa avevano iniziato a circolare forti voci di crisi proprio in merito al matrimonio tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini, a soli 9 mesi dalle loro nozze. A far scaturire questa ipotesi era stata la segnalazione anonima arrivata all’esperta Deianira Marzano che, a proposito di Roberta, affermava: "Si è lasciata con il marito ed è davvero molto giù di morale. Poverina". Inoltre, molti fan della coppia avevano notato l’assenza sui social di immagini che li ritraevano insieme nell’ultimo periodo.

Ad oggi, dopo l’ultima indiscrezione lanciata da Chi, secondo il quale Roberta ed Enrico sarebbero più innamorati che mai e in attesa del secondo figlio, queste stesse ipotesi di crisi (mai confermate) risultano ben lontane dalla verità.

