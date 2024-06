Roberta Morise esce dall’ospedale con il figlio, dopo l’incubo torna il sorriso: “Il giorno più bello della mia vita”. La showgirl, ex di Carlo Conti, è tornata finalmente a casa dopo il parto. Lunghi e angoscianti i giorni in ospedale. Ma ora l'aspettano le nozze con Enrico Bartolini.

La conduttrice e showgirl ce l’ha fatta. Roberta Morise, dopo un parto problematico e giorni di altissima tensione, è tornata a farsi sentire in pubblico con ottime notizie. Lo staff dell’ospedale Mangiagalli di Milano, infatti, le ha appena dato il via libera per il ritorno a casa. Ancora oscure le ragioni che hanno portato i medici a trattenere per alcuni giorni la Morise. Si era temuto anche il peggio, o comunque qualcosa di molto grave. Ma adesso Roberta festeggia con delle tenere storie Instagram, dove compare anche un’autista d’eccezione: il futuro marito, nonché chef pluristellato, Enrico Bartolini. Vediamo di seguito tutti i particolari.

Roberta Morise, il sollievo dopo la paura

È tornata a casa. La showgirl Roberta Morise, che aveva partorito lo scorso 24 maggio – con tanto di bellissima foto social dei piedini del figlio – ora ha avuto il via libera per riprendere la sua vita di sempre. Sono stati giorni tesi e difficili. Una specie di incubo. Eppure, sia Roberta che il papà del neonato, Enrico Bartolini, sono riusciti a tenere duro. Oggi festeggiano con alcune storie Instagram, che sono anche un modo per ringraziare i tanti fan del supporto fatto arrivare nell’ultima settimana.

La prima storia di Roberta Morise è la più forte. Vediamo lei, in piedi fuori dall’ospedale Mangiagalli. Sorride spensierata e ha in mano il palloncino di un elefantino, finalmente libera da ogni preoccupazione. E la dice lunga, infatti, la didascalia che la Morise ha scelto per la foto: "Il giorno più bello della mia vita". Poi segue un’altra storia, dove Roberta appare in coppia con il compagno Bartolini. Lui, chef di lusso, guida la macchina che li porterà finalmente a casa. Con un membro un più della famiglia, che sarà lì ad aspettarli.

Si sa veramente poco, al momento, sui motivi del ricovero prolungato di Roberta Morise. Forse il parto è stato più difficile del previsto, dato che lei stessa aveva raccontato sui social di "giorni tortuosi", aggiungendo: "Passerà questa bufera…Stiamo ancora lottando, ma vinceremo noi". Per fortuna così è stato. Ora, la prossima tappa sono le nozze già programmate.

L’amore (e le nozze) tra Enrico e Roberta

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono conosciuti grazie a Instagram, circa un anno fa. Lui l’aveva adocchiata nel suo ristorante di Dubai, una sera, e da quel momento non è riuscito a togliersela dalla testa. Quindi le ha scritto, lei ha risposto, e sono usciti. La destinazione? Un altro dei locali di Enrico, stavolta in Toscana. Poi tutto è andato avanti nel migliore dei modi, tra i due. Ora hanno un figlio insieme, e il 31 agosto finalmente si sposeranno.

Sempre in Toscana, tra l’altro. Saranno nozze moderne e bellissime, le loro. Bartolini, che vanta più stelle Michelin di tutti gli altri colleghi italiani, ha già tre figli e un matrimonio alle spalle. Ma con Roberta la storia sembra diversa. Sembra davvero quella giusta. "Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento", aveva raccontato tempo fa la Morise, "non c’è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi…Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici".

