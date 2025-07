Pupo come Al Bano: "Vado in Russia". La replica (gelida) alle polemiche sulla guerra Il cantante si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista annunciando anche il tour mondiale che toccherà Mosca e San Pietroburgo.

Il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si è lasciato andare di recente a una lunga intervista tra le pagine di Libero, raccontando lati inediti della sua vita privata, vissuta ormai da anni al fianco di due donne, e della lunga carriera che presto lo vedrà partire per un tour mondiale che toccherà anche la Russia. Tra confessioni, racconti di momenti di vita molto difficili e del demone del gioco che lo ha portato addirittura a sfiorare il suicidio, ecco le parole del cantante.

Pupo sbarca in Russia e rivela: "Vado dove mi pagano"

Nella lunga intervista tra le pagine di Libero, Pupo ha raccontato che presto partirà per un tour mondiale che toccherà anche la Russia, e in particolare le città di Mosca e San Pietroburgo. "Vado dove mi offrono un ingaggio e dove pagano. Sono un professionista – ha rivelato il cantante – Amo il popolo russo come il popolo ucraino dal 1979 perché entrambi mi hanno dato una dignità artistica unica. Sarà una bella occasione per cantare la pace", ha poi concluso facendo riferimento alla terribile guerra che vede contrapposte Russia e Ucraina ormai da tempo.

Pupo e la volta in cui sfiorò il suicido

C’è stato un periodo nella vita di Pupo nel quale la passione per il gioco ha preso il sopravvento, tanto da portare il cantante a pensare addirittura al suicidio. Alla fine degli anni Ottanta, fu la perdita di circa 200 milioni delle vecchie lire al casinò di Venezia a fargli vivere il momento peggiore. "Con la mia Jaguar mi misi al volante per tornare in Toscana, a casa. Sul viadotto fra Bologna e Firenze mi fermai e mi balenò l’idea di gettarmi di sotto […] Ma passò un camion con rimorchio che fece tremare la Jaguar, mi destai da quel torpore malinconico e addio suicidio – ha raccontato a Libero – […] Ma io non sono mai stato ludopatico Sono sempre stato un giocatore d’azzardo vero. Mi sedevo a un tavolo da gioco perché il poker è sempre stato una passione. Come le donne".

Pupo e la vita con due donne: "Viviamo bene tutti e tre"

Nel corso dell’intervista, spazio anche alla vita privata del cantante, che da anni vede al suo fianco due donne per lui fondamentali: Anna, con la quale è sposato dal 1974, e Patricia, con la quale convive dal 1989. "Viviamo bene tutti e tre – ha quindi sottolineato il cantante parlando del suo particolare ménage familiare – L’equilibrio c’è e facciamo anche delle vacanze insieme. A volte, in automobile, mi siedo dietro e faccio finta di dormire per curiosare cosa dicono di me quelle due là davanti".

