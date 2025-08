Pio e Amedeo sbarcano su Netflix con Amici come noi: perché il film è imperdibile Amici come noi, il film di debutto al cinema di Pio e Amedeo, arriva in streaming su Netflix: ecco la trama, il cast e le curiosità della divertente pellicola

Pio e Amedeo non sono soltanto il celebre duo comico della TV italiana, ma sono sbarcati anche al cinema, con film che hanno conquistato molti spettatori. Amici come noi è, nello specifico, il film che ha segnato il debutto cinematografico del duo comico foggiano, uscito nelle sale nel 2014, con la regia di Enrico Lando. Si tratta di una pellicola divertente, che porta sul grande schermo la comicità irriverente e spontanea che ha reso celebri i due artisti, noti al pubblico per le loro incursioni televisive e le loro gag sul rapporto tra Nord e Sud Italia. E c’è un’ottima notizia per tutti coloro che desiderano recuperare il film o anche solo rivederlo, perché è ufficialmente disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix a partire dal 1° Agosto.

Di cosa parla Amici come noi

Protagonisti del film sono, come detto, Pio e Amedeo, due amici inseparabili e soci in affari a Foggia, dove gestiscono un’impresa di pompe funebri. La loro vita procede senza particolari intoppi fino a quando Amedeo fa una scoperta sconvolgente: la fidanzata di Pio in un video piccante ma non con l’amico. È dunque costretto ad avvertire Pio e proprio alla vigilia del suo matrimonio con la donna, Rosa. L’uomo, dunque, decide di annullare le nozze e, per superare la delusione e allontanarsi dalla città e dalla situazione imbarazzante, parte insieme ad Amedeo per intraprendere un viaggio "on the road". Questa avventura li porterà a vivere una serie di equivoci e situazioni comiche attraverso diverse città italiane ed europee.

Curiosità sul film

Se vi chiedete perché vale la pena guardare Amici come noi, partiamo col dire che, oltre ad essere molto divertente e perfetto da vedere in una sera d’estate, è un film che vanta un cast tutto italiano, in cui spiccano volti celebri come Alessandra Mastronardi (che interpreta Rosa, la fidanzata di Pio), Massimo Popolizio e Maria Di Biase. Le riprese hanno inoltre toccato diverse location, arrivando anche fuori Italia: si parte, infatti, da Foggia (città d’origine dei due attori protagonisti), e si va poi a Roma, Milano e Amsterdam, contribuendo a dare al film l’atmosfera di un vero e proprio "viaggio on the road".

