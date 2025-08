Carmen è partita, il nuovo film con due amatissimi volti Rai: chi sono, quando esce e cosa vedremo Presto al cinema la nuova pellicola che pesca i protagonisti da fiction di grande successo: Mare Fuori e Un medico in famiglia. Scopriamo di cosa si tratta.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Tra le uscite al cinema previste per il 2025 troviamo la pellicola Carmen è partita, diretta e interpretata da Domenico Fortunato con accanto due volti noti delle serie televisive Rai. Parliamo nello specifico di Giovanna Sannino, volto amatissimo di Mare Fuori, e Alessandro Tersigni, iconico volto di Un medico in famiglia ma anche de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo di più sul nuovo progetto cinematografico che vedrà unire il grande talento di questi due attori.

Carmen è partita, cosa vedremo nel nuovo film

Il film Carmen è partita, prodotto da Altre Storie con Rai Cinema, è stato girato interamente nei vicoli di Mentana, alle porte di Roma, e racconta la storia di Carmen, una ragazza bellissima ma anche imperscrutabile che vive in un piccolo borgo italiano dove il tempo sembra essersi fermato. Nessuno, tra le viuzze e i mormorii del borgo, sa davvero chi sia. Ed è da qui che prende il via una pellicola poetica che segna il ritorno sul grande schermo di Giovanna Sannino, in una prova sorprendente per intensità e introspezione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carmen lavora nella sartoria di Amedeo, un uomo segnato dalla solitudine e dall’isolamento, interpretato da Domenico Fortunato. Tra i due si sviluppa un legame fragile, fatto di silenzi che pesano più delle parole, di piccole attenzioni che sfiorano l’intimità senza mai afferrarla. Carmen, però, resta un’ombra. Ed è proprio quando Carmen scompare improvvisamente, e quella presenza si dissolve nel nulla, che qualcosa inizia a cambiare.

Amedeo, scosso dalla sua scomparsa, si ritrova a confrontarsi con una solitudine che credeva di aver domato. Il borgo, sempre più inquieto, si mobilita. Il Maresciallo, interpretato da Alessandro Tersigni, avvia le ricerche, mentre Rosanna (la zia di Carmen interpretata da Antonella Carone) cerca tra i ricordi un senso a ciò che è accaduto. Le figure che circondano la vicenda, tra cui spiccano Cono (Maurizio Mattioli) Michele (Franco Ferrante) e Alfredo (Francesco Giuffrida) diventano specchi delle tensioni di una comunità che osserva, bisbiglia, ma è incapace di agire davvero.

Al momento, per l’uscita di Carmen è partita, non c’è ancora una data certa, ma sicuramente avremo modo di vederlo al cinema antro il 2025.

Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni, due volti Rai presto al cinema

Come abbiamo già accennato, gli attori Giovanna Sannino e Alessandro Tersigni, che hanno preso parte a questo progetto cinematografico, oltre ad avere in comune un grandissimo talento per la recitazione, sono entrambi due amatissimi volti Rai. Lei è Carmela di Mare Fuori, l’amata serie tv attualmente disponibile in streaming su RaiPlay (gratuitamente) e Netflix. E lui è Roberto Magnani di Un Medico in famiglia, disponibile su RaiPlay, Prime Video e Disney+, e Vittorio Conti del Paradiso delle Signore, disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay. Due attori molto conosciuti e amati, che sicuramente riusciranno a sorprenderci anche questa volta.

Potrebbe interessarti anche