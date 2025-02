'Il Volo', Piero Barone: "Così ho perso la verginità (dietro a un cespuglio)": c’entra Michelle Hunziker Il cantante del trio si è confessato in un'intervista a Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene. Tra i temi toccati, anche il desiderio di trovare l'amore vero. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La confessione che non ti aspetti, dal personaggio che non ti aspetti. Piero Barone de Il Volo ha passato 48 ore – e con lui anche gli altri due esponenti del gruppo, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – insieme all’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. E a questo accompagnatore d’eccezione, Barone non ha risparmiato dettagli intimi della sua vita. Ha parlato di quando ha perso la verginità, dopo l’ospitata in un programma tedesco condotto da Michelle Hunziker. Ma anche del suo desiderio attuale, fortissimo, di trovare il vero amore e mettere su famiglia. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Piero Barone de Il Volo, la verginità persa e Michelle Hunziker

Tutti e tre i componenti de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, hanno rivelato a Nicolò De Devitiis aspetti inediti della loro vita privata. Ma forse il più sincero, nell’intervista andata in onda a Le Iene, è stato proprio Barone: perché gli episodi che ha raccontato sono particolarmente intimi (forse anche un po’ troppo). Ha detto di aver perso la verginità "un mese prima dei 18 anni, dietro un cespuglio". Era appena stato inviato in un programma tedesco condotto da Michelle Hunziker. "Lei presentava, noi eravamo ospiti. C’erano anche Jennifer Lopez e Cameron Diaz. Dopo la prima volta, a 18-19 anni ci siamo divertiti".

Ora che sono cresciuti, però, le priorità sono diventate altre. "È cambiato completamente tutto", ha proseguito Barone, "adesso non me la sento di finire un concerto e conoscere una persona, trascorrere insieme un paio d’ore e poi è finita lì. Cerco l’amore". Cosa più che normale, quando si supera la soglia dei 30 anni. Ed è altrettanto normale farsi prendere (a volte) dalla paura. Il timore più grande, per Piero, è quello di "non riuscire a formare una famiglia", e non trovare la donna giusta. "Mi aspettavo che a quest’età qualcosa fosse già partito", ha aggiunto con rammarico. Ma quel capitolo è ancora tutto da scrivere.

Il rapporto di Piero Barone con i compagni de Il Volo

Nelle 48 ore di confessioni a Nicolò De Devitiis, è saltato fuori anche un lato più tenero di Piero e compagni. Hanno formato un trio per caso, ancora minorenni, grazie al programma Ti lascio una canzone. E da quel momento si è creato tra loro un legame fortissimo, indissolubile, che non è facile da esprimere a parole. "Non gli ho mai detto che gli voglio bene perché faccio fatica", ha ammesso Piero Barone a questo proposito. E poi ha aggiunto in tono scherzoso: "Gianluca è quello che cucca di più con le ragazze, le nonne invece impazziscono per Ignazio. In Italia ci dicono che siamo un gruppo per vecchi, in Messico invece ad esempio i nostri fan sono il 70% ragazzi".

