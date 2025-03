Paolo Bonolis, la bordata di Carlotta Brambilla Pisoni: “Non c'era grande affetto”, il retroscena sulla 'guerra' a Bim Bum Bam La conduttrice ha ripercorso la difficile collaborazione con l’ex marito di Sonia Bruganelli ai tempi di Bim Bum Bam: “Non c’è mai stato un grande affetto”

Carlotta Brambilla Pisoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Intervista dal Corriere della Sera, infatti, la conduttrice milanese ha parlato di alcune vecchie ruggini con Paolo Bonolis, risalenti ai tempi di Bim Bum Bam. Oggi a QVC Italia, Brambilla ha raccontato della difficile collaborazione con l’ex marito di Sonia Bruganelli svelando anche alcuni retroscena sul suo addio alla ormai defunta tv dei ragazzi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Carlotta Brambilla Pisoni e l’esperienza a Bim Bum Bam

Iniziata con Caffelatte, la carriera di Carlotta Brambilla Pisoni è decollata con l’inizio della sua avventura a Bim Bum Bam all’alba degli anni Novanta. Nonostante l’opposizione del padre a un futuro sul piccolo schermo, infatti, la conduttrice è diventata uno dei volti simbolo dell’ormai defunta tv dei ragazzi al fianco di Paolo Bonolis. L’occasione di presentò nel 1989 con la gravidanza di Manuela Blanchard (prima partner di Bonolis), come raccontato da Carlotta stessa in un’intervista al Corriere della Sera: "Mi chiamano per un provino. Io tentenno, fingo di avere il gesso alla gamba: ‘Non vengo’. Poi ci ripenso e mi presento: il provino fu una ciofeca ma vengo selezionata".

La difficile coabitazione con Paolo Bonolis: la frecciata

Iniziò così la collaborazione con Paolo Bonolis, che – come rivelato dalla conduttrice milanese – fu tutt’altro che semplice. "Ammetto che fu complicato, fece di tutto per scalzarmi e per far tornare prima possibile Manuela" ha raccontato Carlotta Brambilla, aggiungendo: "Non c’è mai stato un grande affetto". La conduttrice ha raccontato di avere anche rivisto Bonolis molti anni dopo Bim Bum Bam: "Ci siamo rivisti altre due o tre volte nel breve periodo in cui ho collaborato con Finmeccanica. La cosa incredibile sono state le sue parole appena ci siamo rincrociati. Paolo ha esordito così: ‘Uè, ciao, tutto bene Brambilla?’. Come se nulla fosse". Migliore fu il rapporto con il resto del cast dello show: "Legai tantissimo con Giancarlo Muratori, grandissimo doppiatore, voce del pupazzo Uan, che mi insegna un sacco di trucchi del mestiere". Lo scorso anno anche Manuela Blanchard si lamentò del rapporto inesistente con Bonolis, "sparito" dopo gli anni del clamoroso successo al timone di Bim Bum Bam.

Oggi impegnata a QVC Italia, il canale dello shopping, Carlotta Brambilla Pisoni ha parlato anche del ‘bel servito’ arrivato infine da Mediaset nel 2000: "L’azienda ci dice: arrivederci e grazie. Si presenta la possibilità di lavorare per Publitalia grazie a cui faccio tantissime tele promozioni…".

