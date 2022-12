Lutto a Uomini e Donne: è morta l'opinionista Paola D'Andrea Una notizia inaspettata, che ha spiazzato i fan del programma: a dare l'annuncio è stata l'amica e collega Rosa Chiarelli.

Una notizia inaspettata arriva dal mondo di Uomini e Donne: è morta Paola D’Andrea, opinionista e volto storico del programma di Maria De Filippi. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata Rosa Chiarelli, altra presenza fissa della trasmissione di Canale 5, con cui D’Andre aveva stretto una grande amicizia.

La morte di Paola D’Andrea

"Ciao amica mia", ha scritto sulle sue pagine social Rosa Chiarelli, condividendo la notizia con i fan di Uomini e Donne. A chi le ha chiesto quale fosse stata la causa della morte, l’opinionista ha risposto con poche parole, ma dirette: "Un male brutto". Una notizia, questa, che ha spiazzato tutti: Paola D’Andrea non aveva mai parlato pubblicamente delle sue condizioni di salute, e l’annuncio di Chiarelli è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La donna è stata per moltissimi anni una presenza fissa del dating show, sempre presente tra il pubblico e pronta a dare a propria opinione riguardo alle coppie che nel corso delle edizioni si sono alternate nel programma.

Nel 2012 aveva lasciato il programma, per allontanarsi dal mondo dello spettacolo ed entrare in politica, candidandosi anche alle elezioni comunali di Roma. Quello stesso anno, intervistata da CalabriaMagnifica, aveva raccontato il motivo per il quale aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne: "Dicevo "Adesso vado io e gli spacco la faccia, le zittisco io", mi arrabbiavo con la televisione dal divano. Una sera sono stata al Maurizio Costanzo Show, ho visto personaggi che facevano parte dell’entourage di Uomini e Donne. Sfacciatamente li ho fermati e ho chiesto di partecipare a un provino. Hanno detto sì e l’indomani ero a Uomini e Donne. Io sono una delle persone storiche di questo programma. Ormai sono più di 15 anni che faccio parte di questo pubblico irriverente, opinionista d’assalto, qualche volta cattiva, ma solo per fare venire fuori il meglio dei ragazzi".

