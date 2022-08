Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie: Tornatore al lavoro Il regista siciliano dirigerà il progetto seriale in 6 episodi tratto dal suo film cult del 1988, Premio Oscar e Golden Globe come Miglior film straniero

Nuovo Cinema Paradiso è indubbiamente il film più popolare di Giuseppe Tornatore, nonché una delle pellicole più nella storia del cinema italiano in termini di riconoscimenti, influenze e successo. Il capolavoro del regista siciliano, uscito nel 1988 e Premio Oscar e Golden Globe nel 1990 come Miglior film straniero, diventerà una serie tv. A dirigerla sarà proprio Tornatore, in collaborazione con il produttore Marco Belardi. Come riportato da Variety, il progetto prevede sei episodi da circa 50 minuti ciascuno e seguirà la trama del film, amplificandola in diversi filoni narrativi.

Nuovo Cinema Paradiso, la serie

Prodotta dalla Bamboo Production di Marco Belardi, la serie Nuovo Cinema Paradiso riprenderà l’indimenticabile pellicola del 1988, ripercorrendo nuovamente attraverso un grande flashback la storia del regista cinematografico Salvatore Di Vita. La cornice sarà infatti ancora quella della Sicilia del dopoguerra dove, nel villaggio di Giancaldo, viene raccontata la storia piccolo Totò (Salvatore Cascio nel lungometraggio), un bambino che "vive" il sogno del cinema Paradiso e coltiva la sua passione per la settima arte.

Tornatore e Belardi si trovano in America, dove sono al lavoro per intavolare una trattativa con una piattaforma streaming disposta ad accogliere il progetto nel proprio catalogo. Non c’è ancora una data ufficiale, ma l’idea è quella di portare a termine la serie nel 2023, ed è quindi presumibile che la serie Nuovo Cinema Paradiso sarà pronta l’anno successivo.

