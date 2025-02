Rai, le novità di marzo 2025: Ranucci rimpiazzato e Carlo Conti riappare dopo il boom di Sanremo Per il prossimo mese, la rete ammiraglia ha già previsto un palinsesto televisivo ricco di nuovi programmi e fiction da non perdere: scopriamo di più.

E se febbraio sta per giungere al termine portandosi dietro la fine di alcune delle serie Rai più amate come Mina Settembre e Un Passo dal Cielo, possiamo già annunciare che marzo non sarà comunque da meno. Per il prossimo mese la Rai ha già in serbo molteplici novità da offrire al proprio pubblico di telespettatori. Tra new entry e grandi ritorni, ce ne sarà davvero per tutti i gusti: ecco quindi le novità del palinsesto Rai in arrivo a marzo 2025.

Novità Rai in arrivo a marzo 2025, cosa vedremo

Il mese di marzo non rappresenta solo l’arrivo della primavera ma, in questo caso, anche l’arrivo di tantissime novità in Casa Rai. La prima da non sottovalutare è indubbiamente il grande ritorno dell’amata fiction Che Dio ci aiuti 8, pronta ad approdare in prima serata su Rai 1 da giovedì 27 febbraio per poi proseguire con le altre puntate il 13 e il 27 marzo.

Ma questo è solo l’inizio: l’8 marzo andrà in onda su Rai 1 una puntata speciale dell’Eredità in prima serata condotta sempre da Marco Liorni, mentre da domenica 9 marzo, Presa Diretta su Rai 3 prenderà il posto di Report di Sigfrido Ranucci, che tornerà in onda con la seconda parte della stagione ad Aprile 2025. A seguire, da sabato 15 marzo partirà sul primo canale Rai anche il nuovo programma di Carlo Conti intitolato Come prima più di prima, un inedito talent show che vedrà come protagoniste delle splendide cinquantenni che hanno fatto la storia della tv italiana. Per il conduttore toscano sarà il ritorno in prima serata su Rai 1 dopo la ‘sbornia’ sanremese, che poche settimana fa l’ha visto guidare uno dei Festival più visti di sempre. Ma i tantissimi fan saranno super felici di sapere che da mercoledì 19 marzo, in prima serata su Rai 2, tornerà anche l’amatissima fiction Mare Fuori, arrivata ormai alla sua quinta stagione.

Rai, cosa vedremo il prossimo mese: dalla Nations League alla fiction Costanza

E ovviamente non finisce qui. Il 20 marzo gli amanti del calcio potranno assistere ai quarti di finale della UEFA Nations League, mentre lunedì 24 marzo andrà in onda su Rai 1 il film tv Champagne – Peppino di Capri. Infine, da domenica 30 marzo partirà in prima serata su Rai 1 l’attesissima fiction Costanza, tratta dal romanzo "Questione di Costanza" di Alessia Gazzola, già reduce dal grandissimo successo de L’Allieva. Insomma, un palinsesto davvero molto ricco tra programmi, fiction e tante novità.

In aggiunta, è doveroso sottolineare che a marzo sarebbe dovuto andare in onda su Rai 2 anche Surprise Surprise, ovvero il nuovo show di Alessia Marcuzzi. Il programma, alla fine, è però saltato dal momento che la conduttrice ha preferito evitare il confronto diretto con la grandissima Raffaella Carrà, trattandosi del ramake di un format presentato proprio in passato dall’iconica conduttrice, ovvero Carramba che sorpresa.

