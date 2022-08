Non sono una signora, ecco chi condurrà lo spin off di Drag Race Dopo ben 15 anni lontana dalla conduzione di uno show in prima serata, ritorna più forte che mai la conduttrice del nuovo show Rai 2, scopri di chi si tratta

Il nuovo programma di Rai 2 super colorato e sfavillante, figlio della famiglia Drag Rece di RuPaul, si prepara finalmente a dar il benvenuto alla sua conduttrice e madrina, dopo che l’indiscrezione ha cominciato a rimbalzare in ogni angolo del web.

Alla conduzione

A tenere le redini dello show sarà infatti la showgirl, conduttrice e attrice Alba Parietti. L’opinionista torna alla conduzione di un programma in prima serata dopo ben 15 anni, quando diresse lo show Grimilde nel 2006. Di tempo ne è passato tanto, ma non si può dire che la Parietti non ne sia rimasta al passo, rientrando in grande stile in uno degli show più di tendenza della stagione televisiva italiana. Attendiamo ancora una dichiarazione in merito da parte della show girl, che siamo sicuri sarà entusiasta di questa nuova esperienza, dopo aver partecipato recentemente come concorrente ad un programma dalle meccaniche molto simili, come Il cantante mascherato. Viene così incoronato un periodo d’oro per l’attrice, dopo aver dichiarato di essersi sentimentalmente legata a Fabio Adami, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, che lavora come manager in Poste Italiane.

Lo show

A settembre tornerà per la sua seconda stagione su Discovery+, Drag Race Italia con Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini, reduce da uno straordinario successo. Ma un suo spin off della serie madre, noto al pubblico col nome di RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race, è stato appunto acquistato dalla televisione del servizio pubblico Rai. Si tratta di un format che vede celebrità delle più varie trasformarsi in drag queen e gareggiare fra loro nelle arti performative Drag: dal lip sync, al ballo e alla sfilata. Tutto questo mentre i concorrenti saranno seguiti da un gruppo di esperti che insegneranno loro tutte le tecniche per far loro quest’arte. Le variazioni principali saranno due. Il nome Non sono una signora, in omaggio alla Bertè, e l’aggiunta di un panel di opinionisti che sono chiamati ad indovinare chi c’è dietro make up, vestiti e parrucco.

Quando inizia lo show

Il programma andrà in onda dal 7 novembre al 5 dicembre su Rai 2, in prima serata, e si prospetta essere uno dei maggiori successi della stagione, da aspettare con impazienza.

