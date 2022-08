Quando Brad Pitt e Angelina Jolie erano Mr. & Mrs. Smith Il 29 agosto torna in tv il film che ha fatto innamorare i due divi di Hollywood, che oggi sono protagonisti di una battaglia legale senza esclusione di colpi

Fonte: Screenshot

Quella formata da Angelina Jolie e Brad Pitt è stata senza dubbio una di quelle coppie di Hollywood che hanno fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, e che ci hanno fatto credere nell’amore da favola. Una storia nata nel 2003 sul set di Mr. e Mrs. Smith: per la prima volta co-protagonisti di un film, i due divi si sono conosciuti e innamorati in un momento delicato per Pitt, ancora legato sentimentalmente a Jennifer Aniston. Una pellicola importante per i "Brangelina", che torna in tv il 29 agosto, nella prima serata di Nove.

Mr. & Mrs. Smith, la trama

I protagonisti della storia sono John e Jane Smith. Sposati da cinque anni, i due finiscono in terapia di coppia per affrontare un momento difficile del loro matrimonio. Entrambi, però, nascondono un grande segreto: sono sicari professionisti, ma nessuno dei due ha mai rivelato all’altro la sua vera identità. Fino a quando vengono ingaggiati per lo stesso lavoro. Mr. e Mrs. Smith rivelano quindi le proprie doppie vite, e vengono incaricati di uccidersi reciprocamente: il sentimento che li lega è però troppo forte, e non riescono a portare a termine il loro compito. Dopo aver scoperto la verità, i due decidono di rimanere insieme, ma devono fare i conti con i loro superiori, che non lasceranno che la loro storia d’amore interferisca con la missione che è stata loro assegnata.

Il divorzio (con polemiche) dei Brangelina

C’è chi, rivedendo Mr. e Mrs. Smith nel 2022, potrebbe cogliere una certa ironia. Perché se i "Brangelina" ci hanno fatto credere nel vero amore e ci hanno fatto sognare una relazione perfetta come la loro, è altrettanto vero che a volte anche le favole più belle finiscono. Come è successo ai due divi di Hollywood, che nel 2016 hanno annunciato il loro divorzio. Un divorzio, tra l’altro, che si è rivelato più complicato di quanto potessimo immaginare, e che si è rapidamente trasformato in una vera e propria guerra tra i due attori, soprattutto per la custodia dei loro sei figli. Per molti fan della coppia sembra quindi che la storia dei due protagonisti del film sia stata in un certo senso profetica: due coniugi che tentano in tutti i modi di farsi fuori a vicenda. Nonostante non siano mai stati resi del tutto chiari i motivi del divorzio, negli anni Angelina Jolie e Brad Pitt si sono lanciati gravi accuse, che li hanno portati più volte in tribunale. Soltanto nelle ultime settimane è emersa l’accusa più importante: Jolie ha dichiarato di aver subito violenza domestica dall’ex marito, che la accusava di aver rovinato per sempre la loro famiglia. Per il momento non ci sono state conseguenze per il divo, che anzi è tornato sul red carpet per presentare il suo ultimo film, Bullet train. Ma Angelina non sembra affatto intenzionata a dargliela vinta.

Potrebbe interessarti anche