Addio a Massimo Cotto e lutto nel mondo della musica. Lo speaker radiofonico di Virgin Radio si è spento all’età di 62 anni nella notte tra giovedì 1° e venerdì 2 agosto 2024. Ad annunciarlo è la moglie Chiara Buratti, con cui il disc jockey era sposato dal 2006. Scopriamo tutti i dettagli

Massimo Cotto, la carriera

Nato ad Asti il 20 maggio del 1962, Massimo Cotto è stato un giornalista, scrittore, critico musicale e conduttore radiofonico italiano. In gioventù fu una promessa del basket, ma la passione per Bruce Springsteen ebbe la meglio e Massimo dedicò la sua vita alla musica. L’esordio in quel mondo arrivò a poco più di vent’anni, nel 1983, quando iniziò a lavorare nella sede Rai di Torino per Radio Rai. Collaborò anche con la tv di Stato in occasione del Festival di Sanremo del 2010, condotto da Antonella Clerici, e pubblicò vari libri. Intervistò anche Francesco De Gregori del 2002, dopo un lungo silenzio da parte dell’artista. A partire dal 2012 ha lavorato come speaker per Virgin Radio, dove ha condotto Rock Bazar e Rock and talk con Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il Cavaliere Nero (Antonello Piroso).

La morte

Massimo Cotto è venuto a mancare nella notte tra giovedì 1° e venerdì 2 agosto 2024 ed è scomparso all’età di 62 anni. A dare la notizia è stata la moglie, con un messaggio struggente pubblicato sui social: "Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto".

Anche la sua seconda famiglia di Virgin Radio ha dato l’addio al suo storico speaker: "Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio (…) In tutti questi anni ci ha sempre dato il buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato". E ancora: "Un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto".

