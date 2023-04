Morta la scrittrice Ada D’Adamo: resterà in gara nel Premio Strega Ci lascia all'età di 55 anni a causa di una malattia con cui lottava da tempo. Come da regolamento, il romanzo Come d'aria resterà in gara al Premio Strega 2023

Fonte: Rai.it

La promettente scrittrice Ada D’Adamo è morta all’età di 55 anni, sembra sia stato a causa di una malattia di cui soffriva ormai da tempo. Ada era nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, ma è venuta a mancare nella sua casa di Roma. La scrittrice era tra i finalisti del Premio Strega 2023 con l’ottimo romanzo "Come d’aria". Lascia il marito Alfredo e una figlia Daria. I funerali avranno luogo lunedì 3 aprile alle 12 nella Chiesa di Sant’Eusebio all’Esquilino a Piazza Vittorio.

La vita e la carriera

Laureata in Discipline dello Spettacolo e diplomata all’Accademia Nazionale di danza, Ada D’Adamo aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Come d’aria era il suo romanzo d’esordio, scritto nell’arco di diversi anni, raccontando una storia dalle tinte molto biografiche su una madre cinquantenne che scopre di essere malata, nonché della figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita a causa di una mancata diagnosi. Prima del libro c’era stata infatti una lettera che la scrittrice aveva inviato nel 2008 a Corrado Augias, parlando a cuore aperto di aborto, e raccontando la sua esperienza di madre di una bambina pluridisabile.

Il Premio Strega 2023

La scrittrice aveva scoperto solo due giorni fa di essere in lizza per la vittoria del premio di una vita. Giovedì 30 marzo, a Roma, Ada non aveva potuto partecipare alla conferenza stampa in cui erano stati annunciati i nomi dei dodici finalisti proprio a causa delle sue condizioni di salute. La notizia della morte della D’Adamo arriva direttamente dalla sua casa editrice, la Elliot: "Solo due giorni fa festeggiavamo la candidatura allo Strega del suo libro. Oggi piangiamo la sua scomparsa: Ada d’Adamo non c’è più. Se n’è andata stanotte circondata dai suoi affetti più cari. Un pezzetto del nostro cuore se ne va con lei". Come da regolamento, il romanzo di Ada d’Adamo resterà in gara al Premio Strega 2023. Lo ha comunicato ufficialmente la Fondazione Goffredo e Maria Bellonci che gestisce il Premio, che in una nota afferma: «La morte di Ada D’Adamo ci rattrista profondamente. Non c’è stato il tempo di conoscerla, eppure l’abbiamo amata grazie al suo libro".

