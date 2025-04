Monica Setta, operata d'urgenza: "Dolori fortissimi alla pancia". Cosa è successo e come sta ora La giornalista e conduttrice ha raccontato su Instagram la disavventura di salute vissuta qualche giorno fa: "Avevo l'intestino bloccato da un'ernia strozzata".

Momenti di apprensione per Monica Setta, giornalista e volta noto di casa Rai. La conduttrice di Storie di Donne al Bivio è stata ricoverata a causa di un’ernia strozzata, una problematica di salute piuttosto seria risolta solo con un’operazione d’urgenza. Ecco i dettagli della sua disavventura.

Monica Setta operata: cosa è successo e come sta

Monica Setta ha informato i suoi fan della sua disavventura con un post pubblicato su Instagram intorno alle ore 20 di lunedì 31 marzo. "Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof Luigi Masoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata", scrive su Instagram", è stato il racconto della giornalista romana. Che poi ha aggiunto:

"Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l’intestino bloccato da un’ernia strozzata. Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana". La conduttrice, una volta passato lo spavento, ha ringraziato il suo compagno e la figlia Gaia: "Grazie a Alessio Vetrano che mi è stato sempre al fianco e ovviamente mia figlia Gaia Torlontano".

Monica ha accompagnato il suddetto messaggio con una foto che ritrae la sua mano con una flebo in un letto d’ospedale. Successivamente, ha scritto un nuovo messaggio in cui ha chiarito i contorni della sua disavventura:

Amici carissimi non so come fare per rispondere alle centinaia di messaggi che mi state inviando sul cellulare perché siete preoccupati per la mia salute. Io sono stata operata nelle scorse settimane e solo oggi ho scelto di condividere le foto in clinica raccontando quanto mi era successo perché l’ultimo follow up Dal prof Masoni ha accettato la mia totale guarigione. Sto bene e sono totalmente guarita!! Vi ringrazio di cuore, non posso rispondere a tutti perciò vi scrivo qui. Grazie ancora a @luigimasoni e grazie a tutti voi

Naturalmente il post di Monica Setta è stato preso d’assalto da fan e amici vip, tutti desiderosi di mandare un abbraccio virtuale alla giornalista. "Sei fortissima, contro ogni avversità. Impossibile sconfiggerti", ha scritto sua figlia Gaia Torlontano. Tra i tanti personaggi famosi che hanno mandato un messaggio a Monica, Rita Dalla Chiesa, Adriana Volpe, Walter Nudo, Loredana Lecciso e tanti altri.

