Oggi (domenica 30 marzo) nello studio di Verissimo ci sarà anche Guenda Goria, showgirl e figlia di Maria Teresa Rita e Amedeo Goria. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, da poco diventata mamma del piccolo Noha, sarà accompagnata nello studio di Silvia Toffanin da suo marito Mirko Gancitano. Prima di scoprire cosa racconteranno al popolare people show di Canale 5, conosciamo meglio chi è il compagno di vita di Guenda e cosa fa.

Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria

Classe 1991, Mirko Gancitano è nato a Mazara del Vallo (Sicilia) e sin da piccolo ha sognato di lavorare nel mondo della televisione. Proprio per questo, dopo il diploma conseguito nella sua città natale, si è trasferito a Milano dove si è laureato presso la facoltà di Televisione e Nuovi Media della Iulm, con specializzazione in regia. Successivamente ha lavorato come attore in diverse produzione e nel 2018 è sbarcato in tv a ‘La prova del cuoco’, dove ha lavorato come inviato della conduttrice Antonella Clerici. La Rai gli ha poi affidato la conduzione del magazine ‘Top – tutto fa tendenza’ e della trsmissione di viaggio ‘Camper’. Nel 2022 ha preso parte al programma la Pupa e Il Secchione su Italia 1, mentre due anni dopo – tornato in Rai – ha curato la regia de ‘La seconda vita’, un programma dedicato alla quotidianità dei pensionati italiani.

L’incontro con Guenda e la nascita di Noah

Mirko Gancitano e Guenda Goria si sono incontrati nel 2021 durante una vacanza a Sharm el Sheik, nota località turistica egiziana. Lei era reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip e dalla storia turbolenta con Telemaco dell’Aquila. Tra Mirko e Guenda è scoccato il più proverbiale dei colpi di fulmine ed subito scattata una relazione seria. Nel luglio 2022, la coppia deve confrontarsi con un momento molto difficile. Guenda, che soffre di endometriosi, resta incinta ma dopo pochi mesi è costretta a operarsi perché la gravidanza si rivela essere extrauterina. L’intervento comportò la rimozione di una tuba. Il loro sogno di diventare genitori è diventato realtà due anni dopo, nel luglio 2024, quando Guenda Goria ha dato alla luce il piccolo Noah, che ha subito definito "il suo piccolo miracolo". Il neonato, a soli 3 mesi, è stato sottoposto a un delicato intervento d’urgenza per risolvere un problema al cranio, risolto per fortuna senza conseguenze per il bambino.

Pochi mesi fa ha fatto discutere uno sfogo inatteso di Guenda Goria contro il marito Mirko Gancitano, accusato di averla sostenuta dopo il parto: "Pensavo di avere accanto una roccia, invece era un sassolino", ha detto la showgirl. "Mirko è stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire. Nei giorni successivi era traumatizzato". La crisi di coppia, però, è rientrata dopo pochi giorni con le scuse pubbliche di Guenda a Gancitano.

