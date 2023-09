Mirko Brunetti contro Perla Vatiero, accuse durissime su Greta: cosa dice Nel corso di una diretta Instagram, il protagonista di Temptation Island ha mosso pesanti accuse alla sua ex. Da lei e dalla sua famiglia avrebbe ricevuto insulti e minacce.

Mirko Brunetti non ci sta più. Dopo il confronto-scontro andato in onda nella prima puntata di Uomini e Donne, l’ex Temptation Island ha deciso di dire la sua su alcuni comportamenti di Perla Vatiero. I due erano entrati come coppia nel reality, uscendone malconci e separati. Da lì si erano susseguite polemiche su polemiche, anche perché Mirko aveva voltato subito pagina fidanzandosi con Greta Rossetti (ex tentatrice anche lei). Ora però Brunetti, convinto che il pubblico stia dalla parte di Perla solo perché non conosce la verità, ha chiarito la situazione in una diretta Instagram. Ecco cos’ha detto.

Mirko Brunetti e lo sfogo nella diretta social

"Sono stanco dei suoi insulti e delle sue minacce, non avrei voluto parlarne ma mi trovo costretto". Così ha esordito l’ex Temptation Island Mirko Brunetti, in una recente diretta Instagram. Dopo la fine della storia con Perla Vatiero, i rapporti tra i due sono rimasti tesissimi, con frecciatine da entrambe le parti, e anche peggio. Stando al racconto di Brunetti, infatti, dalla sua ex sarebbero giunte a più riprese offese e minacce pesanti.

Oggetto degli insulti sarebbe stata innanzitutto la nuova ragazza di Mirko, Greta Rossetti. "Greta è stata definita come una T, come una E", ha rivelato in diretta Brunetti. Perla Vatiero "lo raccontava ad altre persone e andava in giro a raccontare queste cose qua…su TikTok ha tirato una frecciatina a Greta e quando lei ha risposto Perla ha fatto una storia dicendo ‘Greta è ossessionata da me’". Poi il racconto social si è fatto ancora più pesante.

"Un membro della sua famiglia (quella di Perla, ndr) mi ha detto che veniva a Rieti a farmi del male", ha rivelato sconvolto Mirko. "Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarsi con un’altra persona e stare meglio". Poi, parlando del suo rapporto con Greta, Brunetti ci ha tenuto a sottolineare che la loro non è una coppia finta come credono in molti. "La realtà dei fatti la sappiamo solo noi, che siamo stati coerenti dall’inizio. Ci siamo vissuti anche a costo di prenderci qualche insulto".

Insomma, "sono cose brutte quelle che sono accadute, e non le ho mai dette per tutelare lei", ha concluso Mirko nella sua diretta social. Ora il testimone passa a Perla, che dopo accuse così pesanti non potrà certo starsene in silenzio. Vedremo se la sua verità sarà altrettanto convincente.

