Mina compie 85 anni, gli auguri dei vip e la confessione di Gianni Morandi: “Ero innamorato di lei” La cantante e icona della musica italiana festeggia il suo 85esimo compleanno: tantissimi messaggi d’affetto da parte dei colleghi, da Vasco Rossi a Gabbani

Il mondo della musica e dello spettacolo festeggia Mina. La cantante e icona del pop italiana compie oggi 85 anni e, ovviamente, non sono mancati gli auguri da parte di vari colleghi, da Gianni Morandi a Francesco Gabbani fino a Vasco Rossi. La "tigre di Cremona" festeggia infatti il suo 85esimo compleanno e ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto: scopriamo tutti i dettagli.

Tanti auguri a Mina: i messaggi dei vip

Vero e proprio simbolo della musica nostrana (è l’artista italiana con più dischi venduti nel mondo), nonché autentica protagonista del mondo dello spettacolo tra gli anni Sessanta e Settanta, Mina compie oggi 85 anni. La ‘tigre di Cremona’ è stata una figura d’ispirazione per tantissimi cantanti e, ovviamente, ha ricevuto tantissimi messaggi d’auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. "Grazie per la tua voce, la tua arte e le emozioni senza tempo" il pensiero di Francesco Gabbani, che l’ha ricordata anche sul palco di un suo concerto cantando ‘Buttalo Via‘, brano scritto proprio per lei nel 2024: "Oggi è il compleanno di una grande leggenda della musica italiana e le faccio gli auguri sulle note di ‘Buttalo Via’, la canzone che ho scritto per lei, direttamente dall’ultimo live del tour". Anche Vasco Rossi si è unito agli auguri alla cantante che, naturalmente, ha ricevuto un pensiero da parte della figlia: "25 Marzo. Buon Compleanno alla N.1 La mia N.1. La mia vita. La mia Mamma" ha scritto Benedetta Mazzini sui social.

Il racconto di Gianni Morandi: "Ero innamorato di lei"

Tra i tanti artisti che oggi martedì 25 marzo 2025 hanno fatto gli auguri a Mina non poteva mancare un’altra leggenda della musica leggera italiana come Gianni Morandi. Il cantante emiliano ha anche raccontato un aneddoto legato al suo primo incontro con la "tigre di Cremona", svelando un retroscena. "La prima volta che incontrai Mina, avevo da poco compiuto 15 anni e cantavo con il complesso della mia maestra di canto, Alda Scaglioni. Era il primo maggio del 1960 e Mina era ospite d’onore in una serata da ballo, a Sorbolo, al dancing ‘La Capinera’. Era accompagnata dal suo pianista Toni De Vita" ha spiegato Morandi, che ha ammesso: "Io ero innamorato di lei come tutti gli italiani (…) Ero timido, penso di averle rivolto al massimo due parole…". I due, però, si sono poi anche esibiti sullo stesso palco: "In quel momento non immaginavo lontanamente che, dopo qualche anno, l’avrei conosciuta e addirittura avrei perfino cantato con lei!".

